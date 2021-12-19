Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО)

Интересное 19 декабря 2021 22:51 (UTC+04:00)
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже (Франция) прошел 19-й международный конкурс песни "Детское Евровидение", сообщает Trend Life. В конкурсе приняли участие представители 19 стран.

Представительница Азербайджана Сона Азизова выступила под номером 14 с композицией One Of Those Days. По итогам голосования профессионального жюри и зрителей Сона Азизова заняла пятое место. Общий результат азербайджанской участницы составил 151 балл – это сумма голосов профессионального жюри (109 баллов) и голосов телезрителей (42 балла).

Что касается профессионального жюри, то за представительницу Азербайджана свои голоса отдали - Германия (2 балла), Грузия (10), Польша (10), Мальта (2), Италия (12), Болгария (7), Россия (10 ), Ирландия (1), Казахстан (10), Албания (1), Украина (12), Нидерланды (8), Испания (5), Сербия (6),Северная Македония (3), Португалия (10).

Отметим, что результаты голосования азербайджанского жюри объявлял в прямом эфире брат Соны Азизовой - 9-летний Сулейман Азизов.

В ходе своего выступления Сона Азизова выглядела очень уверенной, ее поддерживала делегация нашей страны, которую возглавлял продюсер и композитор Иса Меликов. Во время выступления Азизовой и объявления результатов голосования представители делегации и наши соотечественники, присутствующие в зрительном зале, с гордостью развеивали флаг Азербайджана.

Напомним, что "Детское Евровидение" - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители государств-участников Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса "Евровидение" отличается тем, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет. Первый конкурс был организован в 2003 году.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)

Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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