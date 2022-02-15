Реальная история жизни Пахана Гурд Джабраила, или Что осталось за кадром фильма "Удар в спину" (ВИДЕО, ФОТО)

Интересное 15 февраля 2022 17:04 (UTC+04:00)
Реальная история жизни Пахана Гурд Джабраила, или Что осталось за кадром фильма "Удар в спину" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В одном из райцентров Азербайджана убивают старика Гамерли, приехавшего навестить своего племянника. Следователь Керимбейли устанавливает, что убит старик ножом, брошенным ему в спину. Подозрение падает на Имаша, вернувшегося недавно из заключения. Такой версии придерживается прокурор Дадашлы. Но Керимбейли не согласен с ней. Его поиски приводят к предвоенным годам, когда здесь действовала банда грабителей, и точно таким способом был убит другой человек...

В этом году исполняется 45 лет со дня создания фильма "Удар в спину" (Arxadan vurulan zərbə), который был снят заслуженным деятелем икусств Арифом Бабаевым (1928-1983) по повести народного писателя Эльчина Эфендиева "Нож как стрела" (Ox kimi bıçaq). Для Арифа Бабаева, который до этого снимал лирические картины, этот фильм стал первым опытом в детективно-криминальном жанре.

Фильм был посвящен 60-летию органов государственной безопасности СССР, был удостоен высшей категории, и в первые же годы (был также переведен на русский язык) стал культовой картиной, его посмотрело более 17 млн. зрителей.

В картине снялся блестящий актерский состав - Шахмар Алекперов (Гюндуз Керимбейли), Адиль Искендеров (Дадашлы ), Юсиф Велиев (Фаттах, "Гурд Джабраил - Qurd Cəbrayıl"), Гамлет ХаниЗаде (Имаш), Амалия Панахова (Зиба), Акиф Магеррамов (Фазиль), Расим Балаев (Джаби), Гасан Мамедов (Гамерли), Рафик Азимов (Гусейнов), Алескер Ибрагимов (Джаббаров), Анвар Гасанов (Огтай) и другие.

Основная часть съемок проходила на улицах Шеки, а также в Загаталы, Гахе, Мингячевире и Хачмазе, а отделение милиции – в павильоне на киностудии "Азербайджанфильм" в Баку. Интерес к съемкам в регионе был очень большим, все старались помогать - от райкома партии, до отделений милиций и прокуратуры, а местные жители были просто в восторге. Ведь не каждый день на их улицах снимался фильм.

Эпизод, где бросают нож в спину Гусейнова, снимался в Гахе. Народный артист Рафиг Азимов чудом остался жив. Для метания ножа специально был приглашен артист цирка, который во время репетиций с нескольких метров ни разу не промахнулся от цели.

Рафиг Азимов вспоминает: "Этот эпизод снимался без монтажа, т.е. одним кадром. Мне Ариф Бабаев сказал, что когда будут метать нож, он первым даст команду циркачу "Бросай!", а потом мне "Нагнись!". Во время эпизода я шел по улице и находился спиной к происходящим событиям и только слушал команду режиссера. По сюжету, нож пролетал рядом с моей головой и втыкался в деревянный столб, мимо которого проходил. Представьте мое состояние, когда этот эпизод снимался несколько раз. И в один из моментов режиссер опоздал с командой, и нож буквально срезал часть моих волос надо головой и воткнулся в столб. Я подумал, что это "легкий ветерок" ножа коснулся моих волос. И вдруг услышал, как все вскрикнули, подбежали ко мне, стали осматривать голову! Ариф Бабаев весь побелел от страха. И только потом я понял, что был на грани смерти!"

Из воспоминаний народной артистки Амалии Панаховой (1945- 2018) , играла роль Зибы.

"Фильм снимался долго, эпизоды с моим участием заняли неделю. Был очень дружный коллектив, и съемки проходили очень хорошо. Хотя был кадры, которые не вошли в картину. Например, сцена похорон Джаби, которая была очень тяжелой и трогательной. Причину, так и не узнала. Был и интересный момент. Когда за Зибой приехала машина милиции, я сымпровизировала и сказала "Что за старую машину за мной прислали? Новой не нашлось?". Съемочная группа долго смеялась, и этот кадр вошел в фильм".

Интересно, что сцена убийства Джаби, которого сыграл народный артист Расим Балаев, снималась в день его рождения.

"Представьте себе, что этот эпизод снимался в день моего рождения, 8 августа. Я попросил, чтоб быстрее завершить съемки, так как меня ожидали гости. Но съемки затянулись до позднего вечера. Так я остался без дня рождения, а в фильме меня убили (смеется)"

Народный артист Анвар Гасанов считает, что успех фильма связан как с работой режиссера, так и игрой актеров.

"Например, образ прокурора играл легендарный Адиль Искендеров, который был моим преподавателем в институте. Играть с такой личностью было большой честью. Был прекрасный состав актеров, и среди них исполнитель главной роли Шахмар Алекперов, с которым подружились после фильма "Семеро сыновей моих", и после этого вместе снимались в ряде картин. В финале картины, где арестовывают Гурд Джабраила, Юсиф Велиев сыграл настолько мощно и глазами отразил все происходящее, что все были на съемочной площадке в шоке. После этого эпизода Ариф Бабаев подошел к нему, крепок обнял, поцеловал и воскликнул "Лучше и быть не может!".

Криминальный авторитет Пахан Джабраил

Кстати, прообразом Гурд Джабраила был реальный персонаж по имени Джабраил Бахшыев – криминальный авторитет из поселка Маштаги пригорода Баку. Он родился в 1900 году. Рецидивист был осужден шесть раз, из 70 лет жизни, 36 сидел в тюрьмах. Так как любил работать в одиночку, то и получил прозвище "гурд", что с азербайджанского означает волк, или одинокий волк. Его также называли Пахан Джабраил.

Джабраил в шестимесячном возрасте потерял мать, а в 9 лет – отца, и воспитывался дедом Кербелайи Сонгулу. Их дом находился на месте нынешнего Бакинского государственного цирка. Кербелайи Сонгулу был известным мастером по приготовлению довги (кисломолочный суп национальной кухни). Кстати, в фильме "Не та, так эта" (Мешади Ибад) есть такой эпизод, когда на базаре продавец довги кричит "Kəblə Sonqulu dovğası, Kəblə Sonqulu dovğası" .

С детства Джабраил отличался непоседливым характером. Даже разбавлял довгу водой, чтобы больше заработать. Однажды, когда дед узнал об этом, и решил наказать внука, тот убежал из дома и спрятался на корабле, который отплыл в Астрахань. Его обнаружили и решили на том же корабле вернуть в Баку. Однако в этот день была непогода и он стал прогуливаться по порту, где познакомился с татарином по имени Равиль, у которого отлетело колесо фаэтона и 9-летний Джабраил помог ему. Мальчик настолько запал в душу Равиля, что узнав, что тот сирота, предложил ему усыновление, так как своих детей не было. Так началась его новая жизнь. Жил в Астрахани у новых родителей до 18 лет. По легенде, юный Джабраил несколько раз приезжал в Баку, где влился в банду Сталина, которая грабила банки. Все добытые таким путем деньги шли на финансирование большевистской партии. Однажды, отчим дал ему сумму денег, чтобы передал одному человеку, но по пути, увидел мальчишек, играющих в пристенок, и, проиграв, решил больше не возвращаться в отчий дом. И в этот момент он познакомился с девушкой по имени Ясамен, которую спас от смерти от руки ее родственников – мужа сестры и ее деверя, хотели присвоить деньги богатой наследницы. Он убил их, стал сожительствовать с Ясемен, и они переехали в Баку. Здесь он женился на своей двоюродной сестре Мина ханум, у них было семь детей.

Одно время Ясемен жили с ними, но потом вернулась в Астрахань, она была бездетной. Чтобы содержать большую семью, Джабраил окончательно встал на криминальный путь. Его арестовывали в 1928, 1930, 1933, 1938, 1948 и 1952 годах, несколько раз бежал из тюрем. В последний раз вышел из тюрьмы в 1963 году.

И если в фильме Гурд Джабраил показан как отменный метатель ножа, то на самом деле он был прекрасным стрелком из пистолета, и "бомбил" только богатых. Более того, исполнитель его роли Юсиф Велиев были лично знаком с этим криминальным авторитетом, они даже жили в одном дворе. Чтобы достоверно вжиться в этот образ, Юсиф Велиев даже подружился с криминальным авторитетом. Пахан Джабраил так и не увидел фильм, скончавшись в 1976 году.

При подготовке статьи использованы материалы из интернета.

(Автор: Вугар Иманов)

Реальная история жизни Пахана Гурд Джабраила, или Что осталось за кадром фильма "Удар в спину" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Реальная история жизни Пахана Гурд Джабраила, или Что осталось за кадром фильма "Удар в спину" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Реальная история жизни Пахана Гурд Джабраила, или Что осталось за кадром фильма "Удар в спину" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Реальная история жизни Пахана Гурд Джабраила, или Что осталось за кадром фильма "Удар в спину" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Реальная история жизни Пахана Гурд Джабраила, или Что осталось за кадром фильма "Удар в спину" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Реальная история жизни Пахана Гурд Джабраила, или Что осталось за кадром фильма "Удар в спину" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реальная история жизни Пахана Гурд Джабраила, или Что осталось за кадром фильма "Удар в спину" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реальная история жизни Пахана Гурд Джабраила, или Что осталось за кадром фильма "Удар в спину" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реальная история жизни Пахана Гурд Джабраила, или Что осталось за кадром фильма "Удар в спину" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реальная история жизни Пахана Гурд Джабраила, или Что осталось за кадром фильма "Удар в спину" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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