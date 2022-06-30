На утреннем рейсе электропоезда Баку-Сумгайыт прошел книжный флешмоб (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На утреннем рейсе электропоезда Баку-Сумгайыт прошел книжный флешмоб, организованный книжной сетью LIBRAFF при поддержке ЗАО "Азербайджанские железные дороги", сообщает Trend Life.

Во время поездки пассажирам были подарены образцы литературных произведений. Главная цель социальной просветительской акции – популяризация чтения среди населения, повышение интереса к различным образцам литературных жанров, полезное времяпровождение в пути.

Сегодня существует очень много всевозможных источников информации: компьютер, телевидение, интернет. Но книга по-прежнему остается одним из основных и популярных источников. Люди до сих пор читают книги! Во-первых, в интернете не всегда можно найти необходимую информацию, так как порой необходимые вещи или те же книги бывают недоступны. К тому же читать с монитора достаточно некомфортно для глаз. Многие сегодня пользуются электронными книгами, но у такого способа чтения есть свои минусы. Самый большой их них – достаточная нагрузка. Восприятие с монитора - не для долгого чтения. Поэтому читать книги лучше в бумажном варианте. Интернет, компьютер, телевидение никогда не заменят книгу!