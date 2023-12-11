В Баку пройдет интерактивное мультимедийное новогоднее шоу "Дисней"

БАКУ /Trend Life/ - Если вы хотите пережить яркие и насыщенные моменты в первые дни Нового года, наполненные удивительным новогодним настроением и ощущением счастья, приглашаем вас на торжественный, очень красочный праздник, который пройдет 2 января 2024 года в Культурном центре СГБ, представленный компанией Art-East Media Group, сообщает Trend Life.

Приглашаем вас на интерактивное мультимедийное новогоднее шоу "Дисней", где соберутся вместе герои знаменитых диснеевских сказок и самых популярных мультфильмов.

Традиционно в предстоящий новогодний праздник каждый из нас находится в поисках добра и волшебства, ждет чуда, хочет совершить путешествие в мир мечтаний. Учитывая это, наша профессиональная команда подготовила для вас специальную программу.

Если вы хотите пережить ностальгические и волшебные моменты общения со знаменитыми героями под звуки загадочной музыки и надолго остаться под влиянием этих эмоций, и в то же время, если вы хотите, чтобы ваши дети эффективно провели свой досуг, расширить свое мировоззрение и развить художественно-эстетический вкус, не пропустите интерактивное мультимедийное новогоднее шоу "Дисней".

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/kids/disney-multimedia-sou/104337

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!