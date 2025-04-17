Впервые в Баку выступит цирк мыльных пузырей с участием всемирно известной Леры Амбр

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 20 апреля выступит цирк мыльных пузырей, сообщает Trend Life.

Всемирно известная Лера Амбр представит шоу для всей семьи. Авторские программы Леры Амбр с мыльными пузырями - это красота оригинального сложного жанра в стильной подаче, ярких трюках и фокусах с мыльными шариками, использование технического света и тематического музыкального оформления. Волшебство существует! Гостей также ждут иллюзионисты, фокусники и яркое лазерное шоу!

Билеты в кассах города и на сайте https://iticket.az/ru/events/kids/soap-bubble-circus-

Бесплатный вход для детей до 3 лет (при условии наличия билета у родителя).

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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