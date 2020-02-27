Грузинка поможет азербайджанцам попасть в Турцию – интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку стали известны имена победителей III Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и фольклора "World Harmony". Основателем проекта "World Harmony" является президент организации Союз грузинского фольклора и классической музыки "Гармония" Цицино Бичикашвили (Грузия).

Бичикашвили частая гостья в столице Азербайджана - I конкурс "World Harmony" состоялся в Баку в 2017 году, а до этого она выступала соорганизатором фестиваля, проводимого в Центральной школе искусств имени Гара Гараева. В беседе с корреспондентом Trend Life Цицино Бичикашвили подвела итоги конкурса, рассказала о своей большой любви к Азербайджану и нашей национальной музыке, а также поделилась планами на будущее.

- Скажите, было ли какое-то отличие конкурса "World Harmony" в этом году от тех, что были проведены ранее?

- Сначала хочу подчеркнуть, что я счастлива, что мы вновь провели конкурс в Баку. Он отличался от предыдущих и от многих других подобных, что проводят в других странах тем, что конкурсанты в третьем туре выступили в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева. Это получилось благодаря поддержке директора Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде, заслуженной артистки Азербайджана, директора Камерного оркестра имени Гара Гараева Наргиз Алиевой и координатора нашего проекта Айлы Керимовой-Закари. В конкурсе приняли участие представители шести стран, и все остались довольны.

- Насколько важен репертуар, который выбирают конкурсанты?

- Очень важен, вот, например, большинство из тех, кто не прошел на следующий тур нашего конкурса, выбрали очень сложный репертуар. Эти произведения не соответствовали возрасту исполнителей. Так, учащиеся третьего класса играли программу училища, или консерватории. Я такой выбор не одобряю. Надо выбирать сочинение по программе своего класса, или хотя бы на один два класса выше, но не более.

- Насколько я знаю, вы окажете спонсорскую поддержку трем юным азербайджанским пианистам. Расскажите, в чем она заключается?

- Да, я наполовину проспонсирую участие трех азербайджанских пианистов в конкурсе, который пройдет в Турции. Это международный конкурс, в этом году он пройдет в десятый раз. Даты его проведения с 2 по 9 мая. Я говорю о Джамиле Садизаде, Абдульали Гусейнли и Туране Джафарзаде. Я этих юных музыкантов знаю давно, с каждым годом они повышают свой исполнительский уровень и удивляют нас своим мастерством.

- Я так поняла, что вы хорошо знакомы с творчеством многих юных азербайджанских музыкантов. Скажите, наверное, за многих из них переживали во время конкурса?

- Даже и не говорите. Все остальные члены жюри смеялись, видя мое волнение за этих ребят. Мы столько лет дружим, за эти годы они стали мне родными.

- Что можете в целом сказать об уровне наших молодых музыкантов?

- Исполнительское мастерство с каждым годом повышается у скрипачей, струнников, пианистов… Признаюсь, даже не ожидала, что среди конкурсантов в этом году будет такой показатель. Я присутствовала только на турах конкурса у пианистов и вокалистов, конечно, хотелось послушать струнников и духовников. А вообще, я обожаю азербайджанскую национальную музыку, и всегда с удовольствием слушаю.

- Скажите, а мугам слушаете?

- Мугам – это ценнейший памятник культуры Азербайджана, настоящая жемчужина, как для нас грузинское песнопение. Вот я заговорила о мугаме, и сразу волнение, "мурашки бегают". Звучание азербайджанских народных инструментов неповторимо, невозможно передать словами эту музыку.

- Может, у вас и дома есть диск с записью мугама?

- К сожалению, диска с записью мугама у меня нет, но на YouTube слушаю. В Грузии всегда говорю, что обожаю и с большим уважением отношусь к национальной музыке Азербайджана.

- Вы много ездите по миру, наблюдаете за творчеством юных музыкантов, скажите, где живут самые талантливые дети?

- Они живут повсюду....

(Автор: Джани Бабаева)