Лайки вместо аплодисментов, или Музыканты на карантине – интервью с Джейлой Сеидовой (ФОТО, ВИДЕО)

Интервью 26 мая 2020 16:30 (UTC+04:00)
Лайки вместо аплодисментов, или Музыканты на карантине – интервью с Джейлой Сеидовой (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Джейла Сеидова – первая скрипка в Азербайджанском государственном струнном квартете, ее имя включено в "Золотую книгу молодых талантов Азербайджана". Музыка окружала ее с раннего детства и стала делом жизни, которому она служит с огромной любовью и отдачей. Несмотря на молодой возраст, высокий профессионализм и душевность выступлений Джейлы Сеидовой покоряют сердца не только азербайджанских, но и зарубежных слушателей.

В интервью Trend Life талантливый музыкант рассказала о творчестве в период карантинного режима, о том, насколько для нее важна связь с инструментом, на котором она играет, о внутренней гармонии, а также о многом другом…

- Джейла, в период карантина вы активно работаете из дома, радуя поклонников музыкального искусства. Скажите, что послужило для вас источником вдохновения, и какой из реализованных проектов запомнился больше всего?

- Музыка для меня - это тот вид искусства, который отражает мою действительность и приятно воздействует на моих слушателей. Я просто не могу жить без этих невероятных эмоций, а источником вдохновения послужил мой положительный настрой, поддержка друзей и родных. Появилось гораздо больше времени творить, отбирать новый репертуар. Мы подготовили немало видеопроектов с квартетом и сольных, но приятнее всего было сделать семейное видео, подключив родителей и кошку Миру (улыбается). Проще говоря, создавала и музицировала в рамках акции #evdeqal (#оставайся дома).

- Наверное, за этот период вы разучили и новые произведения, которые в дальнейшем войдут в ваш репертуар?

- Да, вы абсолютно верно подметили, за время карантина у меня была прекрасная возможность разучить много нового. У нас дома достаточно объемная библиотека, на поиск интересных нот у меня ушло немало времени, уже как несколько лет я в свободном плавании, сама работаю и самостоятельно выбираю себе репертуар. Выбираю то, что может затрагивать сердца слушателей, люблю доносить музыку до публики. Репертуар у меня разнообразный - от азербайджанских до зарубежных композиций. А за время карантина пополню свой музыкальный багаж нашей колоритной музыкой.

- В виртуальном пространстве лайки заменили аплодисменты. Скажите, соскучились по настоящим зрительским овациям?

- На самом деле, я безумно соскучилась по сцене, по живым зрителям, по невероятным эмоциям. Нам, музыкантам, этого очень не хватает. Да - разница большая, нет той взаимной энергетической отдачи, и я надеюсь, что все в скором времени вернётся на свои места, а мы - на свою сцену! Ведь виртуально ты можешь что-то переснять, перезаписать, а выход на сцену –неповторим, его нельзя отмотать или переписать. Внутреннее закулисное волнение, которое всегда присутствует, просто не описать словами, но все это вознаграждается аплодисментами любимых зрителей и слушателей, без которых мы на данный момент остались…

- Джейла, расскажите, какую музыку вы слушаете, когда отдыхаете? Чей концерт хотели бы посетить после пандемии?

- Всегда, отдыхая, ищу контакт с миром, а музыка - один из его путей. Внимательное слушание музыки и ее обсуждение - очень эффективный способ саморефлексии. У меня нет определенных излюбленных музыкальных жанров, в любом могу найти что-то свое, затрагивающее до глубины души. А после пандемии я готова посетить любой хороший качественный концерт.

- Как считаете, на скрипке можно исполнять музыкальное произведение любого жанра, или все же есть ограничения? И есть ли место импровизации в классической музыке?

- Скрипка многогранна, думаю, она везде хорошо звучит. Вот посмотрите на скрипача, когда появится возможность: "Где он держит скрипку?". Между головой и сердцем - неудивительно, что в этом инструменте, таким образом, есть кое-что и от ума, и от души. И "голос" у скрипки тоже есть, потому что, опять же, голосовые связки человека находятся поблизости. А значит, в любой музыке, в которой допустим вокал, допустима и скрипка. Даже какое-нибудь техно, если пропустить скрипичный звук через разные эффекты - это будет звучать вполне органично. Что касается импровизации - да, пожалуйста, главное иметь идеи, фантазию. И это прекрасно для скрипки…

- Вы окончили Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского. Не возникало желание остаться в Москве и покорять вершины музыкального Олимпа там?

- В Москве я училась при поддержке госпрограммы Азербайджана - за что очень благородна нашему государству. Согласно ей, по окончанию учебы мы должны вернуться на родину и отработать там пять лет. У меня нет никакого сожаления о том, что я не осталась в Москве. Город так и остался для меня чужим, холодным, сумеречным… Где бы ты ни был, твое внутренние состояние должно быть в балансе с тобой, а тем более у творческого человека. Апатия может отразиться в твоём инструменте, и поэтому человек должен быть там, где прежде всего ему морально хорошо.

- Многие скрипачи мечтают играть на скрипке Страдивари или Гварнери. Скажите, для вас важна история инструмента?

- Каждый мечтал бы о таком инструменте, но для меня важна связь с инструментом, которая у меня есть со своей скрипкой. В свое время у меня была скрипка XVIII века французского мастера, но я не чувствовала, что это мой инструмент, не было единства между мной и скрипкой. Уже несколько лет как я играю на скрипке современного мастера (2013 года) и с ней мне комфортно.

- Вы - солистка Азербайджанского государственного струнного квартета. Расскажите, как и кто подбирает репертуар для коллектива, возникают ли творческие разногласия?

- В квартете все совершается совместно, и самое главное - подбор репертуара. Мы вместе отбираем интересную программу, вместе над ней работаем, так как находимся в коллективе - соответственно включаем коллективное мышление.

- Лев Толстой сказал: "Музыка - высшее в мире искусство". Вы с этим согласны, и что для вас музыка?

- Абсолютно согласна. Музыка - это то, что мотивирует каждого из нас, и в некоторых случаях заставляет двигаться вперёд навстречу своим целям. Она может менять ваше настроение, вы будете чувствовать себя согласно такту музыки. Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного…

Отметим, что отец Джейлы Сеидовой - скрипач, концертмейстер Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, народный артист Азербайджана Уран Сеидов, мама - пианистка, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженная артистка Самира Ашумова, старший брат Анар - победитель республиканских и международных конкурсов и фестивалей скрипачей, Президентский стипендиат, выпускник Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Лайки вместо аплодисментов, или Музыканты на карантине – интервью с Джейлой Сеидовой (ФОТО, ВИДЕО) - Gallery Image
Лайки вместо аплодисментов, или Музыканты на карантине – интервью с Джейлой Сеидовой (ФОТО, ВИДЕО) - Gallery Image
Лайки вместо аплодисментов, или Музыканты на карантине – интервью с Джейлой Сеидовой (ФОТО, ВИДЕО) - Gallery Image
Лайки вместо аплодисментов, или Музыканты на карантине – интервью с Джейлой Сеидовой (ФОТО, ВИДЕО) - Gallery Image
Лайки вместо аплодисментов, или Музыканты на карантине – интервью с Джейлой Сеидовой (ФОТО, ВИДЕО) - Gallery Image
Лайки вместо аплодисментов, или Музыканты на карантине – интервью с Джейлой Сеидовой (ФОТО, ВИДЕО) - Gallery Image
Лайки вместо аплодисментов, или Музыканты на карантине – интервью с Джейлой Сеидовой (ФОТО, ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Лайки вместо аплодисментов, или Музыканты на карантине – интервью с Джейлой Сеидовой (ФОТО, ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Лайки вместо аплодисментов, или Музыканты на карантине – интервью с Джейлой Сеидовой (ФОТО, ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Лайки вместо аплодисментов, или Музыканты на карантине – интервью с Джейлой Сеидовой (ФОТО, ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Лайки вместо аплодисментов, или Музыканты на карантине – интервью с Джейлой Сеидовой (ФОТО, ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Лайки вместо аплодисментов, или Музыканты на карантине – интервью с Джейлой Сеидовой (ФОТО, ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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