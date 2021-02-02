Юсиф Шейхов – от пионера Эльдара до юбилея: Путешествие в волшебном халате (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня замечательному сценаристу и общественному деятелю, заслуженному работнику культуры Азербайджана Юсифу Шейхову исполнилось 70 лет, сообщает Trend Life. Вся его жизнь связана с национальным кинематографом, а началось все с детства, когда он сыграл одну из главных ролей Эльдара в любимом до сих пор фильме Али-Саттара Атакишиева "Волшебный халат". Герои этого фильма, обернувшись в волшебный халат, отправляются в путешествие во времени – они оказываются в прошлом, в периоде правления жестокого хана, а потом в будущем, в космосе, в эпоху технического прогресса. И мы сегодня сделаем экскурс в прошлое, а на будущее пожелаем Юсифу Шейхову долголетия и творческих успехов.

Юсиф Шейхов родился 2 февраля 1951 года в Баку. Фильм был снят в 1964 году и сразу же, несмотря на детский жанр, стал очень популярным. Приключения и фантастика никого не могли оставить равнодушными, тем более после полета Юрия Гагарина в космос. Всем студентам Всесоюзного института кинематографии в Москве этот фильм показывали в качестве примера, как надо снимать увлекательную фантастику. Юсифу было тогда 13 лет, он учился в 23-й школе, его выбрали из сотни школьников.

Юсиф Шейхов: "В те годы киностудия "Азербайджанфильм" находилась напротив Дома правительства. Сотни школьников проходили перед режиссером, просматривая их, он указывал ассистентам, кто должен еще раз прийти. День ото дня ребят оставалось все меньше, и мы стали проходить фотопробы, предварительно нам был сделан грим и прически. Через пару дней сообщили, что я прошел кинопробы или, как говорят сегодня, кастинг. Интересно, что многие выбранные для ролей в фильме дети были русскоязычными, тогда как фильм снимался на азербайджанском языке и актеры говорили на азербайджанском. Представьте, что дети обращались к Алиаге Агаеву на русском, а он отвечал на азербайджанском языке. Забавно было, но так и сняли фильм. В итоге, в то время я озвучил роль главного героя фильма Рашида, которого играл не знавший азербайджанского языка Азер Гурбанов. А мою роль озвучила Амина Дильбази. Режиссеру картины Алисаттару Атакишиеву настолько понравилась моя озвучка, что он вызвал меня в Москву на студию имени Горького, чтобы я повторил там то же самое на русском языке. К тому времени я был в подростковом возрасте, когда у мальчиков "ломается" голос, и дубляж на русском языке не получился".

Во время съемок был четкий и трудный график работы для подростков. Работали по 8 часов, под палящим солнцем в летние дни…

"Подросткам физически было очень трудно, некоторые даже похудели. Мама однажды мне сказала, что больше не отпустит на съемки. "Не нужно мне никакого кино, здоровье моего сына дороже", - сказала она. В сентябре съемки были продолжены на Минской киностудии, где снимались кадры путешествия на Луну. А Ханский дворец был создан в бакинском съемочном павильоне, декорации были из дерева, картона и фанеры. Детей было много, приходилось снимать по 7-8 дублей. Самым трудным для меня стал момент дубляжа, когда надо было изобразить смех Рашида, который вместе с Зарифой играл в догонялки на Луне. Никак не получалось, режиссер был в гневе. При помощи именитых актеров, наконец, мне это удалось сделать – как без повода и смешной истории смеяться от души…. Мне посчастливилось сниматься в этом фильме с такими корифеями, как Алиага Агаев, Анатолий Фалькович и Мовсун Санани, который всегда с особой заботой и вниманием обращался с нами - детьми".

Съемки также проходили в парке имени Чкалова (в саду около нынешнего Азербайджанского национального музея искусств, напротив Губернаторского сада) в Ичери Шехер, в Гёйчайском и Исмаиллинских районах, в местности Овдан – между бакинскими поселками Маштага и Нардаран.

По совету родителей Юсиф Шейхов поступил в Азербайджанский институт нефти и химии, но через два года решил все же посвятить себя кино, поступив на режиссерский факультет Азербайджанского института искусств.

"После школы поступил в АЗИ и, проучившись там, а точнее промучавшись - это слово точнее отражает мое тогдашнее душевное состояние, - полтора года, я окончательно укрепился во мнении, что инженер из меня никудышный. И не потому, что не давались науки. По "теормеху", например, - его нам читал знаменитый уже в те годы Азад Мирзаджанзаде - я имел "отлично". Забросил учебу, а через некоторое время оказался на режиссерском факультете тогдашнего Института искусств. Конечно, эту трансформацию возбудила прочно засевшая во мне "бацилла" кино. Это был кинематографический привет от "Волшебного халата"".

По окончании режиссерского факультета Шейхов начал свою деятельность ассистентом режиссера на студии "Азербайджанфильм" в фильмах "Юбилей Данте" и "Незаконченная песня", затем работал в Комитете по кинематографии (1979-1985), "Азеркинопрокате" (1985-1990), "Азеркиновидео" (1990-2001), а с 2001 года работал в министерстве культуры и туризма. Деятельность Юсифа Шейхова всегда была связана с пропагандой и развитием азербайджанского кино. Он является автором сценариев и редактором ряда художественных и документальных фильмов, киножурнала "Мозалан", принимает активное участие в различных проектах и мероприятиях.

К сожалению, роль в фильме "Волшебный халат" стала единственной для Юсифа Шейхова, где он показал себя в качестве актера.

"Каждый должен заниматься своим делом и только тогда будет полезен обществу. Дело в том, что в какой-то момент, работая над производством фильмов, я понял, что не стану не просто хорошим режиссером, но даже лучшим в Азербайджане. Осознания этой истины оказалось достаточно, чтобы, не изменяя своей главной жизненной привязанности, подкорректировать курс. К счастью, где бы я ни работал, мне удавалось привнести туда творческий элемент. Представьте себе чиновника из Госкино, который в начале 80-х проводит в кинотеатре "Низами" абонементные киноциклы: "Андрей Тарковский. "От Иванова детства" до наших дней", "Лики итальянского неореализма" и др. со вступительным словом киноведов. Уже первые показы произвели эффект разорвавшейся бомбы, разумеется, среди определенной публики. Уже потом был клуб "Курьер кинопроката" в кинотеатре "Билик", самом популярном среди бакинских киноманов во второй половине 80-х... А еще за эти годы я стал, как говорят коллеги, неплохим редактором - это то, когда советуешь другим сделать их фильмы лучше…

Вспоминаю один разговор из детства: мама, обращаясь к племяннице, только что окончившей Московскую консерваторию по классу фортепиано, просит ее сыграть народную танцевальную мелодию. Она отнекивается, но мама не отстает, вот, мол, и называет другого родственника, никаких консерваторий не заканчивал, а как играет народные произведения, аж дух захватывает. На что племянница ответила так: чтобы научиться играть как он, мне нужно три дня. А он - исполнять то, что играю я, не сумеет никогда. Но учиться тому, что он умеет, я не стану, потому что будет трудно снова поставить руку. Я запомнил это на всю жизнь".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)