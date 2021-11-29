Эксклюзив! Ризван Садырханов о мечте Александра Градского: Мы вместе посетили Храм Господня и Стену Плача в Иерусалиме

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский оперный вокалист и композитор, лауреат международных конкурсов Ризван (Ридван) Садырханов поделился с Trend Life воспоминаниями об одном из основоположников русского рока, поэте, певце и композиторе Александре Градском.

"В 2001 году, после перенесенной мной тяжелой операции, позвонил поэт Андрей Дементьев и пригласил участвовать со своими песнями на его творческих вечерах - концертах по городам Израиля. От Иерусалима и до Кармиэля. К этому времени у нас с Андреем Дементьевым вышел альбом "Аварийное время любви" с моими песнями на его стихи. Из Баку я прилетел в Москву, откуда мы со всеми участниками отправились в Тель-Авив. Состав был необыкновенно сильным - народные Артисты СССР Иосиф Кобзон и Ренат Ибрагимов, народные артисты России Александр Градский и Тамара Гвердцители, известный болгарский эстрадный певец Бисер Киров и я - ранее неизвестный им певец и композитор из Азербайджана. На борту самолета я познакомился с Александром Градским", - сказал Садырханов.

Первый же концерт в Тель-Авиве прошел с огромным успехом. После авторской композиции "Сомнения" Иосиф Кобзон изъявил желание в дальнейшем представлять Ризвана Садырханова публике.

"Это было для меня огромной честью! После завершения концерта в Тель-Авиве ко мне подошел Александр Градский, горячо обнял и поздравил словом "Молодчина". После этого у нас завязались очень добрые отношения. Более того, перед моими выходами и на репетициях он просил звукорежиссеров поддерживать для меня определенный уровень звука и высоту тонов и т.д. Для меня это было огромной помощью, так как сам Градский был не только фантастическим певцом и композитором, но и звукорежиссером. Мы выступили в восьми концертах в разных городах Израиля. Однажды, после прекрасного концерта в Иерусалиме, который транслировали по израильскому телевидению и "Евровидению", Градский предложил мне поехать с ним на Храмовую Гору. Время тогда было довольно тревожное, шли военные действия, Иерусалим был тогда закрыт для паломников и туристов", - рассказывает Садырханов.

Храмовая гора (ивр. ‏Хар а-Баит, или Хар а-Мория; араб. аль-Харам аль-Кудс аш-Шариф - благородное святилище) - обнесенная высокими стенами прямоугольная площадь, находящаяся с восточной стороны Старого города Иерусалима. Длина с севера на юг около 480 метров, с запада на восток около 300 метров. Высота - 740 метров над уровнем моря. Высота каменной стены в самом высоком месте 45 метров. Наиболее священное место для иудаизма и третье по святости для ислама.

"Посольство России в Израиле по ходатайству Андрея Дементьева выдало нам машину и охрану, после чего мы поехали на Храмовую Гору. На улочках города никого не было, первое, что мы сделали, это посетили Храм Господний. Нас встретил и проводил внутрь молодой монах. Ощущения невозможно описать словами! Александр, будучи православным христианином, прочел молитвы, а я потрясенный преклонил колени. Мы вышли с Сашей не проронив ни слова и пошли обнявшись за плечи. Затем нас повели к Стене Плача. Представьте себе огромную стену, сложенную из камней валунов, и внизу два человека уткнулись в нее каждый со своими мыслями. Эту энергетику, которую испытываешь при прикосновении к ней, передать невозможно. Представляешь миллионы людей, которые до тебя к ней прикоснулись! Я потом написал песню "Стена Плача" на стихи Андрея Дементьева, посвященную этому событию. Каждый из нас писал на бумажках свои просьбы и пожелания, которые мы свернули и вложили в щели стены", - сказал композитор.

По его словам, Александр был очень доброжелательным и напрочь не переносившим фальши во всем. В Израиле его прекрасно знали практически все выходцы из СССР.

"Многие приглашали его к себе в гости, он обязательно брал меня с собой, представляя каждому как своего друга. За гостеприимными столами много шутили, пили, ели и, конечно, пели. Так очень естественно произошло наше сближение, переросшее в дружбу. Саша взял с меня слово обязательно посетить его в Москве. Буквально на следующий год, после успешного выступления со своими песнями в концертном зале "Россия", я побывал у него в гостях. Это была очень теплая встреча, мы обменялись своими музыкальными альбомами, долго говорили о музыке, он рассказал о своей мечте - стать профессиональным оперным певцом. Имея красивый, мощный и практически безграничный голос, он имел шансы реализовать свою мечту. Но тогдашние руководители Большого театра по меркантильным соображениям не дали этому осуществиться. Я прекрасно понимал его состояние, так как и мне тогда не давали состояться как певцу и композитору. Через два года мы вновь встретились в Москве, обсуждали свои композиции. Он непременно приходил на мои выступления и премьеры и морально поддерживал. Мне посчастливилось в этой удивительной жизни быть знакомым, сидеть за одним столом со многими великими гениальными людьми. Но так близко общаться довелось только с Александром Градским! Светлая и вечная память тебе, Дорогой Друг!", - добавил исполнитель.

Ризван Садырханов родился 7 августа 1949 года в Баку. Выпускник Азербайджанского института нефти и химии (ныне Государственный университет нефти и промышленности) по специальности горный инженер, Музыкального училища им Асафа Зейналлы, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Академии вокала в Италии. За годы творческой деятельности Ризваном Садырхановым выпущено около десяти дисков. Выступал с концертами в Италии, России, Турции, Израиле и других странах, принимал участие в многочисленных музыкальных мероприятиях и проводил мастер-классы. В разные годы выступал на одной сцене с такими артистами, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Александр Градский, Фидан и Хураман Гасымовы, Фархад Бадалбейли, Тамара Гвердцители, Бисер Киров и др. Арии из опер и песни в различных жанрах в его исполнении входят в золотой фонд Азербайджанского радио и телевидения. Автор очень многих песен, музыки к кинофильмам. Автор первой азербайджанской рок-оперы "Возвращение Синдбада".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)