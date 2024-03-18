Год масштабных проектов: Россия и Азербайджан расширяют театральное сотрудничество (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В этом году многоплановое культурное взаимодействие России и Азербайджана традиционно отмечено масштабными проектами в театральной сфере. В частности, национальные драматические театры двух стран недавно подписали меморандум о сотрудничестве, и их первым совместным образовательным творческим проектом стала прошедшая в феврале в Баку "Александринская театральная школа". О результатах и перспективах этого проекта, а также о том, какие ещё мероприятия войдут в программу сотрудничества драмтеатров Азербайджана и России, журналисты межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева побеседовали с директором Александринского театра Сергеем Емельяновым.

– Сергей Витальевич, расскажите, пожалуйста, что послужило основой для соглашения о сотрудничестве между Александринским театром (Национальный драматический театр России) и Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром?

– В 2019 году Александринскому театру был присвоен статус «Национальный драматический театр России». Это единственный театр в нашей стране в федеральном понимании слова «национальный». Это означает, что театр занимается национальной повесткой по всей стране и за ее пределами, поэтому мы не ограничиваемся тем, что делаем внутри театра. Мы планомерно выстраиваем культурные связи с государствами-партнерами в лице национальных театров, ведущих творческих вузов. Наше сотрудничество с Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром является закономерным продолжением реализации миссии Национального драматического театра России. Исторические связи Александринского театра с национальными театрами стран-участниц СНГ – это наше наследие, наследие Первого императорского театра России.

– Как именно подписанное соглашение о сотрудничестве будет реализовываться на практике? Есть ли уже какие-то конкретные планы на текущий год?

– 2024 год ознаменован для Александринского театра масштабной программой обменных творческих и просветительских инициатив с театральным сообществом Азербайджана. Мы провели первую международную резиденцию проекта «Александринская театральная школа» именно в Баку, при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Министерства культуры Азербайджанской Республики. Подписание Меморандума о сотрудничестве национальных театров России и Азербайджана состоялось в день открытия в Баку выставки «Избранные образы русской сцены», специального проекта Александринского театра и Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства. Мы уже ведем работу над обменными гастролями осенью этого года. «Дни Александринского театра» пройдут в Баку впервые с 1982 года, а встречно Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр примет участие в юбилейном XV Международном фестивале «Александринский» в Санкт-Петербурге. Взаимное культурное обогащение и передача ценностей русского драматического искусства – мы стремимся следовать этому принципу в ходе международного сотрудничества.

– В какой форме «Александринская театральная школа» реализовалась в Баку, кто принял в ней участие?

– Образовательная программа Международного просветительского проекта «Александринская театральная школа: развитие сотрудничества с государствами–участниками СНГ», инициированного Национальным драматическим театром России, состоит из двух направлений повышения квалификации.

Курс «Основы менеджмента в современном национальном театре» объединил более 35 деятелей культуры и искусства Азербайджана из всех театров столицы страны и крупнейших культурных центров. Преподавателями выступили ведущие эксперты России в области менеджмента и продюсирования театральных проектов от Александринского театра, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного института сценических искусств. Все слушатели, объединившись в команды, на протяжении трех дней работали над созданием собственных творческих проектов – от зарождения идеи до составления календарного плана реализации проекта, просчета бюджета, разработки стратегии продвижения.

Параллельно с этим более 25 артистов театров Азербайджанской Республики прошли образовательный интенсив «Актерское искусство в современном контексте» – это совместная программа Александринского театра и Российского государственного института сценических искусств. В Баку со слушателями, например, работал народный артист России, лауреат Государственных премий СССР и России Петр Семак.

– Какой отклик на программу вы получили от азербайджанских коллег? Ждёт ли программу какое-то продолжение и развитие в Азербайджане?

– Все Школы, проводимые нашей командой, это всегда «улица с двусторонним движением». Не только мы делимся со слушателями основами театрального менеджмента или актерского мастерства, но и слушатели, действующие профессионалы сферы, погружают нас в специфику театральной культуры государств-партнеров.

В Баку мы анонсировали и возможность продолжить обучение для театральных менеджеров по магистерской программе «Экономика и управление в сфере культуры и искусства», которую мы запускаем в партнерстве с Санкт-Петербургским государственным университетом в сентябре этого года в Петербурге.

– Как вам кажется, чем именно подобные совместные образовательные и культурные проекты способны помочь в развитии театрального искусства, укреплении российско-азербайджанских творческих и дружеских связей?

– Проект «Александринская театральная школа» – это живой проект. Те творческие и человеческие связи, которые мы приобретаем в ходе его реализации, остаются с нами и становятся почвой уже для новых инициатив. Люди всегда работают с людьми, и чем больше инициатив, ориентированных на взаимопроникновение культур, мы воплощаем в жизнь, тем интенсивнее процесс взаимного духовного обогащения наших стран.

– А что скажете о ваших личных впечатлениях о поездке в Баку – что вам особенно запомнилось и понравилось в Азербайджане?

– Это моя вторая поездка в Баку, но первая по полноте впечатлений. Наши ближайшие партнеры и друзья в Азербайджане – Национальный академический театр – передали нам свое видение культуры, истории, традиций. Через такие любовь и гордость, которые жители Азербайджана испытывают к своей Родине, полнее чувствуешь красоту страны. Баку для меня – это удивительное и очень гармоничное соединение духа старины, глубокого понимания национальной культуры с ультрасовременным развитием гуманитарной сферы.

– Насколько известно, в ходе визита вам вручили медаль "Сенеткар" – "Деятель", учрежденную Союзом театральных деятелей Азербайджана. Что эта награда значит для вас?

– Как я отметил с долей юмора на встрече с ведущими театральными деятелями Азербайджана – я удостоен награды авансом за будущие проекты. Для меня это – знак уважения не только ко мне, но и к Национальному драматического театру России, и в нашем лице – ко всему театральному сообществу страны. Я вырос с пониманием ценности вклада творческих деятелей Азербайджана в формирование культуры всего пространства СНГ. Это очень важный личный момент для меня.

– Вы анонсировали сентябрьские Дни Александринского театра в Баку. Какие спектакли вы планируете показать азербайджанской публике, на чём основываете свой выбор?

– Мы планируем привезти спектакль «Женитьба» по Николаю Васильевичу Гоголю художественного руководителя Александринки Валерия Фокина. Это один из знаковых спектаклей в современном репертуаре Александринского театра, который традиционно идет с большим успехом как в России, так и за рубежом. Я убежден, что постановки по русской классике всегда будут востребованы в Баку. Русская классика – это мировая классика, темы и образы которой вне времени и территориальных границ. Мы также планируем представить в Баку еще одну постановку, но уже по современному материалу. Нам важно показать бакинскому зрителю разную Александринку. Баку – очень театральный город, с творческими традициями и пониманием театрального искусства, с хорошим уровнем правильной зрительской насмотренности. Уверен, что это будет интересный диалог культур.

– Вы упомянули, что Азербайджанский драматический театр примет участие в XV Международном фестивале "Александринский", который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге. Какие азербайджанские постановки, как вам кажется, были бы особенно интересны российской публике?

– Жители Петербурга – это самые театральные люди нашей страны. Зрителю культурной столицы России будет интересно увидеть разную Аздраму. Я знаю, что сегодня на сцене Азербайджанского драмтеатра с большим успехом идет «Плаха» по одноименному роману Чингиза Айтматова. Это очень сильное произведение, которое будет актуальным во все времена. Темы любви к родине, бережного отношения к природе, общечеловеческих отношений близки каждому. Также российские зрители будут рады увидеть на нашей сцене спектакли с азербайджанским национальным колоритом, такие как «Аршин мал алан» или «Не та, так эта».

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