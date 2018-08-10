Вахтанг Кикабидзе и София Нижарадзе: Обожаю Баку! (ФОТО)

10 августа 2018 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Среди гостей Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2018" были гости из Грузии – легендарный Вахтанг Кикабидзе и молодая певица, участница "Евровидения" София Нижарадзе. Гости фестиваля поделились своими впечатлениями с Trend Life.

Вахтанг Константинович частый гость в Баку, его здесь очень любят и уважают, и все выступления проходят при неизменном аншлаге.

"Часто бываю в Баку и всегда говорил, что это родной для меня город и считаю его своим вторым домом. Обожаю Баку, здесь у меня очень много друзей! Фестиваль замечательный, второй раз принимаю в нем участие, здесь очень много артистов, и особая благодарность организаторам за это грандиозное событие. Баку достоин таких праздников, и я рад участвовать в таком фестивале", - сказал народный артист Грузии, лауреат Государственной премии СССР, певец, актер, сценарист и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе

София Нижарадзе часто приезжает в Баку, но впервые приняла участие в фестивале "ЖАРА".

"Для меня большая честь принимать участие в фестивале вместе с Вахтангом Кикабидзе. Он наша гордость! Шикарная атмосфера фестиваля, замечательные и талантливые артисты, высокая организация, потрясающее гостеприимство и дружелюбие – спасибо Баку за этот замечательный праздник!", - отметила София.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Напомним, что с 3 августа началась трансляция фестиваля на Первом канале России. Сегодня 10 августа в 22:30 будут представлены юбилейные вечера известных российских исполнителей Леонида Агутина и Владимира Преснякова.

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Заур Мустафаев)

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