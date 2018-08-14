Вера Брежнева на Каспийском берегу Баку (ВИДЕО, ФОТО)

14 августа 2018 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Украинская поп-певица, актриса, телеведущая Вера Брежнева снялась в фотосессии на берегу Каспийского моря Баку, сообщает Trend Life. Участница Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2018" Вера Брежнева отметила, что праздник музыки в Баку – это всегда невероятные впечатления и яркая палитра эмоций.

"Мне очень нравится Бакинский бульвар, и когда приезжаю в столицу Азербайджана обязательно отправляюсь погулять по этой замечательной набережной. Азербайджанцы очень гостеприимные, дружелюбные, всегда готовы прийти на помощь. Очень люблю национальные блюда - лаваш, горячий хлеб (ред. тендир-чурек), долму и пахлаву в различных видах. Это просто вкусовой взрыв и объедение!", - сказала Trend Life Вера Брежнева.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Заур Мустафаев)

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