Любовь без границ! Победитель "Евровидения" в горах Хызы и Каспийском море (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский исполнитель, победитель "Евровидения 2011" Эльдар Гасымов презентовал клип "Məsafələr" (Расстояния) на свою музыку и слова Нурланы Ибадуллаевой. Над клипом работали: режиссер – Илькин Ширинли, edit & colorist – Алекс Анищенко, gaffer – Вюсал Гамбдуллаев,sound production/ mix&mastering – Фархад Мусаев.

На открытии презентации Эльдар исполнил ряд композиций. Творческий коллектив рассказал о съемках клипа, эмоциях, которые они пережили на съемочной площадке. Для съемок были выбраны берег Каспийского моря и “золотые” горы Хызы. И это неслучайно, ведь главный лейтмотив - расстояние не имеет значения для истинных чувств.

"Как бы далека не была ваша любовь, она всегда остается у вас в сердце. Между людьми нет преград, и расстояние для любви не имеет значения, ведь она настоящая, а значит вечная", - отметил режиссер Илькин Ширинли.

Романтичный клип о настоящей и чистой любви отражает внутренний мир Эльдара.

"Это требует огромного труда, и эмоционально очень сложно любить на расстоянии. И самые, казалось бы, непреодолимые барьеры, а в клипе – это горы и море, можно преодолеть и перейти, если речь идет о настоящей любви", – отметил певец.

Было также отмечено, что уже готова англоязычная версия композиции, предназначенная для европейского рынка. Эльдар также выразил желание представить песню "Məsafələr" на открытии Международного фестиваля искусств Baku2020.

(Автор: Вугар Иманов)

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