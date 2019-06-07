Бахтияр Алиев возглавил радиостанцию "Жара FM"

7 июня 2019 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) стал генеральным продюсером радиостанции "Жара FM". Об этом, как сообщает Trend Life, музыкант написал на своей странице в Instagram.

"Мой друг и партнер Эмин Агаларов доверил мне управление радиостанцией "Жара FM", с этой недели я занимаю пост ее генерального продюсера. Год назад, запуская лейбл Zhara Music, я написал тут пост, где сказал, что не сомневаюсь в будущем успехе лейбла. Сегодня мы начинаем новую большую историю, и первое, чем мы займемся - это повышение качества контента и песен, звучащих в эфире. Вы заметите это уже на этой неделе.

Отдельно хочу отметить, что моя деятельность по Zhara Music и "Жара FM" никак не будет пересекаться. Мы не собираемся превращать станцию в ресурс, который слепо лоббирует интересы лейбла. Я считаю, что в таких делах все должно быть на общих основаниях.
Именно отталкиваясь от этого, приглашаю к сотрудничеству коллег, партнеров, артистов и музыкальные лейблы - звоните, пишите, предлагайте.

Мы не намерены ни с кем конкурировать. Наша цель - свой уникальный формат со своим крепким слушателем.

Пожелайте успехов мне и моей команде, вместе с которой мы создали крутейший лейбл страны - нас ждет еще более сложный и интересный квэст, в успешности которого, как и год назад, мы не сомневаемся", - пишет Бахтияр Алиев.

Напомним, что Бахтияр Алиев родился пятого октября 1988 года в Москве. Его родители родом из азербайджанского города Агджабеди. Уже в девять лет он стал сочинять стихи, которые рифмовал сначала на азербайджанском и турецком языках, и только потом - на русском.

Детство Бахтияра проходило в постоянных переездах, пока в 2000 году его семья не обосновалась в Москве. В 15 лет Бахтияр окончил экстерном школу. Поступил на факультет подготовки экспертов-криминалистов МосУ МВД России, а затем продолжил заочное обучение в РУДН.

Артист сумел завоевать любовь миллионов поклонников благодаря своей искренней и душевной музыкальной лирике.

(Автор: Джани Бабаева)

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