"Золотой голос" Израиля сняла в Баку клип на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная исполнительница Хава Долев, которая три года назад переехала в Баку из города Хадера (Израиль), сняла здесь первый клип "Bir söz var" на слова Гасана Бабаева и музыку Фарида Керимли, сообщает Trend Life. Режиссер работы – Наиль Наибоглу, оператор – Фахир Самедоглу, монтаж – Рахид Байрамлы, цветокоррекция – Алекс Анищенко.

"Это мой первый клип в Азербайджане и я очень переживаю, так как очень хочу, чтобы эта работа понравилась всем азербайджанцам. Всё сделано с большой любовью, большим ожиданием, большим трепетом. Спасибо творческому коллективу за реализацию проекта", - отметила Хава Долев.

Хава Долев родилась в Дербенте, в музыкальной семье Авдалимовых. Дед певицы Абрам Авдалимов был народным артистом Дагестана, отец Шамай (Папик) Авдалимов и дядя Беньямин Авдалимов - известные гармонисты. В 17 лет Хава с семьей переехала в Израиль, где на протяжении двадцати лет была успешной исполнительницей, ее назвали "Золотым голосом" Израиля. Обладает богатым репертуаром из композиций на иврите, русском, азербайджанском языках, исполняет хиты европейской, турецкой, французской, итальянской и арабской эстрады. Но красной строкой в ее творчестве проходит азербайджанская музыка. В Израиле она активно пропагандировала азербайджанское музыкальное искусство, один из проектов посвятила памяти легендарной Шовкет Алекперовой, реализовывала проекты с народной артисткой Айгюн Самедзаде, исполнителями Аязом Гасымовым и Назимом Пишьяры, и т.д.

"Я искренне люблю Азербайджан! Когда вижу флаг Азербайджана, на глаза наворачиваются слезы, я очень трепетно отношусь ко всему, что происходит на этой древней земле. И эта любовь началась с раннего возраста. С детства у нас дома играли азербайджанские композиции — мугам, классические и эстрадные песни, и уже тогда во мне зародилась необычайная любовь к азербайджанской культуре и музыке. Мой дед был первым, кто перевел на горско-еврейский язык поэму великого Низами Гянджеви "Лейли и Меджнун", ставил спектакль "Ашуг-Гариб" по произведению Зульфугара Гаджибекова и азербайджанскую сказку "Пери Ханум". Я просыпалась под звуки очаровательных голосов легендарных Рашида Бейбутова и Шовкет Алекперовой. И я всегда себе говорила, что однажды уеду жить в Азербайджан. Эта земля зовет к творчеству, пропитана культурой и искусством, взрастила таких гениев как Узеир Гаджибейли, Муслим Магомаев, Фикрет Амиров, Гара Гараев, Ниязи, Ариф Меликов и другие. Поэтому я ныне счастлива жить и творить на этой благословенной земле", - добавила Хава Долев.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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