Звезды озарили свадьбу Азада Шабанова (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась свадьба популярного азербайджанского певца Азада Шабанова, сообщает Trend Life. Супругой исполнителя стала девушка по имени Тамара.

Гостями пышной свадьбы стали родные и близкие молодоженов, среди которых звезды азербайджанского шоу-бизнеса - певцы Фаик Агаев, Тунзаля Агаева, Ройа Айхан, Эйюб Якубов, Диляра Кязимова, Натаван Хабиби, композитор, певец и телеведущий Мурад Ариф, телеведущие Кенуль Ариф и Усния Магеррамова, телеведущий и актер Илькин Гасани и другие. Вел свадьбу - Турал Асадов, основным исполнителем был Замиг Гусейнов. Звездные гости выступили в качестве специальных гостей, и порадовали участников свадьбы своими выступлениями.

Выступил на свадьбе и сам жених, Азада Шабанова посвятил любимой новую песню.

(Автор: Джани Бабаева)

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