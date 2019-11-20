Тейлор Свифт станет первым лауреатом премии Billboard в номинации "Женщина десятилетия"

20 ноября 2019 11:02 (UTC+04:00)

Американская поп-исполнительница и автор песен Тейлор Свифт станет первым в мире лауреатом премии Billboard’s Women in Music 2019 в номинации "Женщина десятилетия", об этом, как передает Trend Life сообщает РИА Новости со ссылкой на Billboard.

Десятикратной обладательнице премии "Грэмми" вручат награду 12 декабря в Лос-Анджелесе в театре The Hollywood Palladium. В числе ее достижений — пять альбомов, которые занимали первую строчку в чарте Billboard 200, и пять песен, которые в разное время возглавляли рейтинг Billboard Hot 100, а также ее участие в благотворительности.

Как сообщалось ранее, Свифт также будет названа "Артистом десятилетия" на церемонии вручения премии American Music Awards 2019 года, которая состоится 25 ноября.

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