Народный артист Азербайджана выступит с концертами в США

14 декабря 2019 11:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, известный певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) в рамках мирового турне в 2020 году выступит с концертами в США, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музыканта.

20 февраля концерт EMINа состоится в Нью-Йорке, 22 февраля - в Чикаго, 23 февраля – в Лос-Анджелесе. Также народный артист Азербайджана выступит в Канаде - концертная программа будет представлена 19 февраля в Торонто.

Творчество EMINа – это стильная романтичная музыка, а его концерты - всегда незабываемое шоу. Где бы ни выступал певец, его концерты всегда проходят при полном зрительном зале.

Концерт EMINа - это исключительно живое исполнение в сопровождении музыкального бэнда, духовой секции, перкуссии новых хитов, уже полюбившихся зрительской аудитории англоязычных и русскоязычных композиций из последних альбомов, множество сюрпризов, только самые позитивные эмоции и теплая атмосфера.

(Автор: Джани Бабаева)

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