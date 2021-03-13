Число π в константе бесконечной любви – Вавилонская магия в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 14 марта в мире отмечается один из самых необычных праздников - Международный день числа π (International Pi Day), сообщает Trend Life.

Как считают специалисты, это число было открыто вавилонскими магами. Оно использовалось при строительстве знаменитой Вавилонской башни. Впервые этот день был отмечен в 1988 году в научно-популярном музее "Эксплораториум" в Сан-Франциско, а придумал этот неофициальный праздник годом ранее физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат (месяц/число) день 14 марта - 3/14 - совпадает с первыми разрядами числа π = 3,14... Число π - математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра. В цифровом выражении π начинается как 3,141592... и имеет бесконечную математическую продолжительность.

Константу в бесконечности любви представили в новом клипе "Dedilər" ("Говорят") певец Замиг Гусейнов и певица и композитор Севиндж Агасиева (Sivva). В экранной работе передана атмосфера 70-80-х годов, а пожилые образы героев воплотили народная артистка Нубар Новрузова и актер и фотограф Шахин Саркаров.

Режиссер работы - Dele Oruclu, автор слов и музыки – Sivva, mix-mastering – Олег Наумов, продюсер – Руслан Зейнал.

(Автор: Вугар Иманов)