Легендарный турецкий певец Ченгиз Куртоглу выступил с концертом в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках летнего фестиваля "Şazeli Bahçe" в Баку состоялся потрясающий концерт легендарного турецкого певца Ченгиза Куртоглу, сообщает Trend Life.

В концертной программе Ченгиз Куртоглу представил свои хиты и новые композиции, на протяжении всего вечера очень тепло общаясь со зрителями. Специальным гостем стал популярный азербайджанский исполнитель Эльчин Гусейнов.

Летний фестиваль с участием звезд турецкой и азербайджанской эстрады проходит в ресторане "Şazeli Bahçe", который находится на территории "Dalga Beach Aquapark Resort". 5 августа здесь состоится концерт Ройи Айхан, 12 августа – Интизар, 17 августа – Ирема Дериджи, 19 августа – Замига Гусейнова, 26 августа – Гюлай Ибрагимли. Ранее с концертными программами выступили Намиг Гарачухурлу и турецкие звезды Ханде Йенер, Ферхат Гёчер, Алишан, Гюльбен Эрген.

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