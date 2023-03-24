Из 1995 в 2023 год. Фаик Агаев представил черно-белый ремикс "Dönmə Geri" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Фаик Агаев представил черно-белый клип "Dönmə Geri" (Не возвращайся) на одноименный хит 1995 года, сообщает Trend Life.

Композиция повествует о сложных человеческих чувствах от обманутой любви. Когда человек любит другого человека, верит в то, что его чувства взаимны, строит далеко идущие планы в отношении своего любимого человека, а на деле это оказывается миражом и все мечты рушатся...

Слова и музыка – заслуженный деятель искусств Говхар Гасанзаде, аранжировка - Nadeer Nağdpul & STKHA, masterinq - STKHA. Режиссер - Наиль Наибоглу, оператор – Эмин Гусейнов, монтаж – Этибар Гасанов, цветокоррекция – Алекс Анищенко, стилист – Вяфа Исазаде.