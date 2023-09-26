EMIN записал песню с Николь Шерзингер

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) анонсировал дуэт со всемирно известной американской певицей Николь Шерзингер, сообщает Trend Life.

"Прекрасный вечер с суперзвездой Николь Шерзингер, которая будет моей партнершей по дуэту в следующем сингле. Она столь же необычайно талантлива, сколь и красива, не могу дождаться, когда вы все услышите нашу песню", - написал EMIN в İnstagram, поделившись совместной фотографией с певицей.

Напомним, что о том, что планируется коллаборация с Николь Шерзингер, EMIN рассказал азербайджанским журналистам еще в конце мая 2023 года.