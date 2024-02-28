Эльдар Гасымов выступил на квартирнике: Я получил большое удовольствие, это было для души! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский исполнитель, победитель "Евровидения" Эльдар Гасымов выступил с концертной программой на квартирнике, организованном группой Mamagama, в которую входят Сафаэль Мишиев и Роман Зилянев, сообщает Trend Life.

В привычном понимании концерт — это зрительный зал, сцена, закулисье и большое количество аппаратуры. В то же время в Азербайджане стал набирать популярность такой формат, как квартирник — камерный концерт, который проходит в обычных квартирах или небольших помещениях. Как правило, на нём выступает небольшое количество музыкантов с акустическими инструментами. Слушателям предоставляется возможность более близко познакомиться с исполнителями, а музыкантам - лучше узнать свою аудиторию. Создаётся непринуждённая обстановка, стирающая границы между выступающим и зрителями. Также на квартирниках могут устраиваться так называемые "джемы", когда собирается несколько музыкантов, которые импровизируют на заданную музыкальную тему.

"С удовольствием принял приглашение выступить на квартирнике, это было впервые, и получил большое удовольствие, это было для души! Организаторы, которые сами являются одними из прогрессивных современных исполнителей, дают возможность молодым показать свой талант. Есть множество талантов, которым не хватает сцены. Лично для меня это настоящая атмосфера творчества, где есть благодарная и умеющая ценить публика. Ценить не в смысле оценивать, а именно просто получать удовольствие от музыки и артистов, от происходящего процесса. И все это происходит вживую, по-настоящему, искренне, в атмосфере настоящего творчества", - сказал Trend Life Эльдар Гасымов.

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