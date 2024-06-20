В Баку состоится концерт HammAli & Navai

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на сцене EGP Arena 9 августа в 20:00 состоится концерт известных российских музыкантов азербайджанского происхождения HammAli (Александр Алиев) и Navai (Наваи Бакиров), организованный Caspian Music, сообщает Trend Life.

Рэп-исполнители широко известны не только в Азербайджане и России, где имеют армию почитателей своего творчества, но также и в других странах СНГ.

Напомним, что музыканты завоевали любовь зрителей такими композициями как "Прятки", "А если это любовь", "Без тебя я не я". Артисты исполнят для бакинской публики свои самые популярные треки.

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