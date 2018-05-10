Фильм о вкладе Азербайджана в Великую Отечественную войну (ВИДЕО)

Представляем читателям Trend Life документальный фильм "России 24" "Голос Победы" о вкладе Азербайджана в общую Победу в Великой Отечественной войне.

Сотни тысяч жителей Азербайджана принимали участие в Великой Отечественной войне с одним убеждением и мыслью - защищать Родину. Многие из них отдали жизнь в этой борьбе.

В документальной ленте воспоминаниями о том периоде делятся азербайджанские ветераны Гасан Иманов, Абдулага Джавадов, Исмаил Касумов, Ирина Кадымова, Джамиля Велиева, Хабибулла Исмаилов, Гаджи Агаев, Магомед Алиев, Гусейн Хыдыров. Ветераны рассказывают о страшных боях, гибели своих товарищей, боевом пути и том, как они защищали Родину.

В фильме говорится, что при численности населения Азербайджана в 3 400 тысяч человек в 1941 году на фронт ушли 700 тысяч, в том числе более 10 тысяч женщин. Это почти пятая часть населения республики. В Азербайджане для воинских частей были подготовлены 15 тысяч медицинских сестер и сандружинниц, 750 связистов, три тысячи водителей. На полях сражений погибло более 300 тысяч граждан Азербайджана - почти половине ушедших на фронт так и не суждено было разделить радость победы.

В борьбе с фашизмом жители Азербайджана проявили доблесть и самоотверженность не только на полях сражений, но и в тылу. Неоценимую роль в победе сыграла, конечно же, бакинская нефть. В годы войны нефтяники Азербайджана поставляли на фронт более 80 процентов "черного золота" и нефтепродуктов, производимых в тот период в СССР, 80 процентов бензина, 96 процентов масел от общей массы всех горюче-смазочных материалов для военной техники. Моторы военных самолетов в небе во время штурма Берлина работали на топливе из бакинской нефти.

Под руководством выдающегося азербайджанского ученого-химика, академика Юсифа Мамедалиева в сравнительно короткое время впервые в мире было организовано получение в промышленном масштабе высокооктанового компонента авиационного бензина. Это стало итогом многочисленных исследований с целью создания высокоэффективных добавок к авиатопливу. В результате бакинские заводы значительно увеличили производство бензина высшего качества.

Углеводороды имели огромное значение в расстановке сил в этой войне моторов. Неслучайно германское политическое руководство и военное командование уже в самом начале войны одной из главных стратегических задач считали захват бакинских нефтяных промыслов. Для этого в июле 1942 года на кавказском направлении была даже сформирована отдельная группа армий А. Одна из немецких операций имела кодовое название "Эдельвейс". Но уже на первом этапе сражения немецко-румынская группа армий А потеряла убитыми почти 100 тысяч человек. Фашистам не удалось прорваться к Баку.

Трудясь под лозунгом "Все для фронта, все для победы!", нефтяники Азербайджана 160 раз получали переходящее красное знамя, что являлось в те годы показателем высокой оценки труда.

После потери Украины резко возросло значение Азербайджана и в качестве источника зерна. Здесь также работали легкая, химическая, пищевая промышленность. Значительные индустриальные мощности были переведены на военные рельсы. Малоизвестный даже многим бакинцам, но существенный факт: в годы войны в Баку производилось более 130 видов вооружения, боеприпасов и техники. Собирались здесь даже знаменитые "катюши".

В период войны из личных сбережений жителей Азербайджана в Фонд обороны было передано огромное количество золота и серебра, 320 миллионов рублей, отправлено на фронт более 1,6 миллиона единиц необходимых товаров и 125 вагонов теплой одежды.

На территории Азербайджана было создано 87 батальонов, 1123 отряда самообороны, сформировано восемь дивизий, в том числе 77-я, 223-я, 396-я, 402-я и 416-я азербайджанские национальные стрелковые дивизии, с боями прошедшие от предгорий Кавказа до Прибалтики, Восточной Европы и Берлина.

Азербайджанские солдаты принимали участие в обороне Брестской крепости, Ленинграда и Москвы, в битве за Сталинград, Кавказ, на Курской дуге, на Украине, а также в освобождении Прибалтики и Восточной Европы, в битве за Берлин. За воинскую доблесть и подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны, около 130 уроженцев Азербайджана получили звание Героя Советского Союза. 14 из них были награждены посмертно. Достаточно перечислить имена некоторых из них - Ази Асланов, Исрафил Мамедов, Гафур Мамедов, Мамед Магерамов, Герай Асадов, Гусейнбала Алиев, Мехти Гусейнзаде, Ахмедия Джабраилов, Рихард Зорге.

В документальной ленте особо отмечено, что Азербайджан всегда чтил и чтит память героев, в сражениях добывавших Победу. Выдающийся политический деятель Гейдар Алиев, с особым вниманием и чуткостью относившийся к ветеранам войны, проявлял глубокое уважение к памяти мужественных бойцов, доблестно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Подчеркнуто, что после возвращения к руководству республикой общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в 1993 году началась масштабная, тяжелейшая, кропотливая работа по восстановлению всех звеньев государственного устройства, реанимации экономики и социальной сферы, определению курса внутренней и внешней политики Азербайджана. Гейдар Алиев как никто другой понимал, насколько важно сохранить уже казалось бы утраченные нити, связывающие прошлое и настоящее, огромный пласт народной памяти. Всегда чутко относившийся к историческому прошлому, он, ставя справедливость превыше всего, словно пролил бальзам на сердца людей, прошедших войну. Указом от 28 июня 1994 года выдающийся политик вернул участникам Великой Отечественной войны их моральные права и возможность праздновать 9 мая. Он внес в этот знаменательный день новое дыхание.

Президент Ильхам Алиев, успешно продолжая традиции, заложенные общенациональным лидером азербайджанского народа, чутко относится к заботам ветеранов, прошедших тяжелые испытания Великой Отечественной войны. Распоряжениями главы государства им выделяется материальная помощь, решаются их социальные проблемы.

Возглавляемый Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева также оказывает всестороннюю поддержку широкомасштабной созидательной работе в республике, уделяет постоянное внимание ветеранам Великой Отечественной войны. Примером тому служит адресная социальная помощь, регулярно оказываемая ветеранам, открытие в честь участников войны новых парков, возведение памятников, а также проведение различных мероприятий для ветеранов по случаю праздника.

Все эти позитивные тенденции в полной мере проявляются и во время празднования Дня Победы. Ежегодно 9 мая по традиции, также заложенной Гейдаром Алиевым, ветераны войны и члены их семей собираются у памятника дважды Герою Советского Союза, легендарному генералу Ази Асланову. Здесь проходят удивительно теплые, искренние встречи Президента Азербайджана с этими мужественными людьми, которых по праву можно назвать носителями нашей истории, кому мы все обязаны мирным небом над головой.

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