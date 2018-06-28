Дети с синдромом Дауна и ДЦП провели акцию в поддержку Гаджи Нурана Гусейнова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла акция в поддержку известного азербайджанского телеведущего и общественного деятеля, основателя благотворительного фонда Həyat Fondu Гаджи Нурана Гусейнова, который ныне проходит лечение в клинике Дюссельдорфа (Германия) - University Hospital of Düsseldorf, сообщает Trend Life. Акция организована Реабилитационным центром для детей с синдромом Дауна (директор - Нателла Гасанова), Детским реабилитационным центром “Qayğı” (директор - Бановша Юсифова) и Образовательным центром иппотерапии.

В акции приняли участие дети с синдромом Дауна и ДЦП, дети-аутисты и различными заболеваниями. Для них были проведены сеансы иппотерапии, организована развлекательная программа с лошадьми и пони.

Организаторы акции пожелали Гаджи Нурану Гусейнову скорейшего выздоровления и возвращения на родину.

Напомним, что 24 июня Сегодня стало известно, что в связи с резко ухудшимся состоянием здоровья (в легких обнаружена пятисантиметровая опухоль), Гаджи Нуран Гусейнов был госпитализирован в Германию, где ныне проходит обследование и лечение . Напомним, что в мае 2012 года у него было обнаружено тяжелое онкологическое заболевание, прошел несколько курсов лечения в Германии, Австрии, Турции и на Филиппинах. В конце 2015 года Гаджи Нурану Гусейнову была проведена сложнейшая операция по трансплантации костного мозга в клинике города Дюссельдорф (Германия). В апреле 2016 года вернулся в Баку, но постоянно посещал Германию для продолжения лечения. В течение долгих лет Гаджи Нуран Гусейнов ведет на телевидении благотворительные программы, благодаря которым много людей получили помощь и поддержку.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Рамин Асланов)

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