Дети с синдромом Дауна и ДЦП провели акцию в поддержку Гаджи Нурана Гусейнова (ФОТО)

28 июня 2018 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла акция в поддержку известного азербайджанского телеведущего и общественного деятеля, основателя благотворительного фонда Həyat Fondu Гаджи Нурана Гусейнова, который ныне проходит лечение в клинике Дюссельдорфа (Германия) - University Hospital of Düsseldorf, сообщает Trend Life. Акция организована Реабилитационным центром для детей с синдромом Дауна (директор - Нателла Гасанова), Детским реабилитационным центром “Qayğı” (директор - Бановша Юсифова) и Образовательным центром иппотерапии.

В акции приняли участие дети с синдромом Дауна и ДЦП, дети-аутисты и различными заболеваниями. Для них были проведены сеансы иппотерапии, организована развлекательная программа с лошадьми и пони.

Организаторы акции пожелали Гаджи Нурану Гусейнову скорейшего выздоровления и возвращения на родину.

Напомним, что 24 июня Сегодня стало известно, что в связи с резко ухудшимся состоянием здоровья (в легких обнаружена пятисантиметровая опухоль), Гаджи Нуран Гусейнов был госпитализирован в Германию, где ныне проходит обследование и лечение . Напомним, что в мае 2012 года у него было обнаружено тяжелое онкологическое заболевание, прошел несколько курсов лечения в Германии, Австрии, Турции и на Филиппинах. В конце 2015 года Гаджи Нурану Гусейнову была проведена сложнейшая операция по трансплантации костного мозга в клинике города Дюссельдорф (Германия). В апреле 2016 года вернулся в Баку, но постоянно посещал Германию для продолжения лечения. В течение долгих лет Гаджи Нуран Гусейнов ведет на телевидении благотворительные программы, благодаря которым много людей получили помощь и поддержку.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Рамин Асланов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Гаджи Нуран Гусейнов будет госпитализирован в Германию - поддержка от медийных лиц (ФОТО)
Социум 22 июня 19:59
Тунзаля Агаева покорила сердца глухонемых! Впервые представлен такой оригинальный проект (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 9 июня 18:47
Для воспитанников Центра реабилитации лиц с синдромом Дауна устроили праздник (ФОТО)
Культура 31 мая 17:15
В Баку состоялся фестиваль КВН на азербайджанском языке (ФОТО)
Культура 30 мая 11:44
В YARAT пройдет дефиле детей с аутизмом
Социум 25 апреля 13:33
Азербайджанцы Германии провели акцию солидарности (ФОТО)
Политика 11 апреля 19:52
Проживающие в Бельгии азербайджанцы провели акцию солидарности (ФОТО)
Политика 9 апреля 15:49
Победитель "Евровидения" поддержал проект по аутизму в Баку (ФОТО)
Культура 12 марта 17:11
Как азербайджанские звезды поздравили женщин с 8 Марта (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 9 марта 12:29
В Азербайджане предлагается подготовить госпрограмму для больных аутизмом
Общество 22 января 16:03
Зимняя акция AZAL: скидки на авиабилеты в Стамбул и Киев
Туризм 18 января 17:17
В Париже проходит акция протеста против реформ Макрона
В мире 16 ноября 2017 17:54
В Баку прошел вечер "Подари детям радость" с участием звезд эстрады (ФОТО)
Социум 15 июня 2017 17:29
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации нового благотворительного фонда (ФОТО)
Политика 19 мая 2017 15:15
В Баку впервые прошел необычный концерт детей с аутизмом "Зажги синим" (ФОТО)
Социум 2 мая 2017 18:31
В Баку впервые пройдет необычный концерт детей с аутизмом – хор, нагара, гимн
Социум 27 апреля 2017 15:25
Новая акция AZAL: Баку-Дубай-Баку всего за 199 евро
Бизнес 10 апреля 2017 12:46
В Париже проведена акция в поддержку Президента Ильхама Алиева (ФОТО)
Политика 14 марта 2017 19:13