Азербайджанский студент принял участие в программе Европейского Союза (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Студент Академии Государственного таможенного комитета по специальности "Экономика" Иса Аллахвердиев в рамках программы Erasmus+ принял участие в конференции в городе Вадул-луй-Водэ (Молдова), сообщили Trend Life в пресс-службе академии.

Иса Аллахвердиев принял участие в тренингах и в различных мероприятиях, прослушал лекции о пропаганде Erasmus+, о волонтерах, дизайне проекта, неформальном образовании, активном гражданстве (социальная активность молодежи) и на другие темы, в работе по группам и презентации проектов.

Иса Аллахвердиев на "Вечере культуры", предусмотренном программой конференции, рассказал об Азербайджане, богатой культуре и искусстве, древней истории и национальных традициях.

Программа Erasmus+ – новая программа Европейского Союза, направленная на поддержку сотрудничества в области образования, профессионального обучения, молодежи и спорта на период с 2014 по 2020 гг.

Новая программа призвана стать эффективным инструментом содействия развитию человеческого и социального капитала в Европе и за ее пределами. В задачи Программы входит создание нового качества сотрудничества, включая:

использование, распространение и развитие ранее достигнутых результатов

продвижение новых идей и привлечение новых участников из сферы труда и гражданского общества

создание и развитие новых форм сотрудничества

(Автор: Вугар Иманов)

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