Кино - неотъемлемая часть жизни: В Баку отметили юбилей Огтая Миргасымова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева Ясамальского района прошло мероприятие “Kino həyatın bir zərrəsidir” (Кино - неотъемлемая часть жизни), посвященное 75-летию видного кинорежиссера, кавалера ордена "Шараф", народного артиста Огтая Миргасымова, организованное Главным Управлением культуры Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Выступившие директор Централизованный системы библиотек Ясамальского района, доктор философии по историческим наукам Латифа Мамедова, депутат Милли Меджлиса Айдын Мамедов, заслуженный деятель искусств Айдын Кязымзаде, руководитель гуманитарного отдела Исполнительной власти Зохраб Джафаров, президент НПО "Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə dəstək" Тофиг Ализаде, руоководитель общественного объединения “ELS - Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi” Ирада Ягубова отметили большую роль Огтая Миргасымова в развитии национального кинематографа.

Огтай Миргасымов является автором более шестидесяти документальных и художественных фильмов, его работы были удостоены международных призов. Он выпускник ВГИКа, окончил мастерскую талантливого режиссера Льва Кулешова, и как режиссер дебютировал в середине 60-х годов с фильмом – «Дороги». Затем, по окончании высшего учебного заведения вернулся в Баку и начал активную творческую деятельность. Снимал он фильмы на разные темы, большинство из них были о современниках – "Хочу понять", "1001 гастроль", "Серебристый фургон", "Джин в микрорайоне", "Чертик под лобовым стеклом", "Колдун", "Не умирай - не отомстив", "Это звуки истины", "Добрый день, мой Ангел" и другие, фильмы про выдающихся личностей Гара Гараева, Рашида Бейбутова, Джафара Джаббарлы, Наримана Нариманова.

Гостям были представлены фрагменты из фильмов, виртуальный альбом “Oktay Mir-Qasım–75”, гость из Ирана Хадья Захра Ахмеди прочитала произведения классиков Физули и Шахрияра, Ислам Гасымов исполнил композиции из кинофильмов.

(Автор: Вугар Иманов)

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