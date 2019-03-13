В Джоджуг Марджанлы прошел большой концерт, посвященный празднику Новруз (ФОТО)

13 марта 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В парке Qayıdış селе Джоджуг Марджанлы, прошло праздничное мероприятие, посвященное приходу Новруз байрамы, организованное Министерстов культуры Азербайджана при содействии Исполнительной власти Джабраильского района, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие заместитель министра Рафиг Байрамов, гдава исполнительной власти Кямал Гасанов, жители села, военнослужащие N-ской воинской части, гости из Билясувара, Кюрдемира и Сабирабада.

По традициям Новруз байрамы был зажжен праздничный костер, представлены хончи с национальными сладостями, семени, работы мастеров народно-прикладного искусства, ковры, художественные картины, блюда национальной кухни, яркая развлекательная программа с участием певцов, танцоров, музыкантов, фольклорных коллективов, сказочными персонажами Новруза – Коса, Кечал и Бахар гызы. В концертной программе приняли участие народные артисты Билал Алиев, Гюльянаг Мамедова, заслуженные Эхтирам Гусейнов, Сабухи Ибаев, Нушаба Алескерли, заслуженный работник культуры Агамурад Исрафилов, исполнитель Вюсал Зейналов, Государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова, фольклорный ансамбль "Şirvan", воспитанники детских школ Джоджуг Марджанлы и Физулинского района и т.д.

Выступившие подчеркнули, что в Азербайджане 21 марта отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа. Новруз в Азербайджане всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства. Согласно народным сказаниям, Новрузу предшествуют четыре вторника (на аз. - “чершенбе ахшамы”, но принято называть “чершенбе”), каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Так, по вторникам каждой недели отмечаются Су, Од, Йел и Торпаг (или называют Ахыр) чершенбе - соответственно вторники Воды, Огня, Ветра и Земли (или называют Последний, предпраздничный). Пробуждение этих элементов природы предвещает приход пятого, главного элемента, нового светлого дня – Новруза, начала возрождения и полного оживления земли. 30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 24 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, признав 21 марта Международным днем Новруза.

Было отмечено, что в апрельских боях 2016 года под контроль азербайджанских вооруженных сил перешла высота стратегического значения Ляля Тепе, позволяющая контролировать большую территорию в Физулинском районе. Благодаря освобождению высоты Ляля Тепе в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района были обеспечены абсолютно безопасные условия для проживания. Сегодня в Джоджуг Марджанлы продолжаются большие строительно-созидательные работы. Обеспечение достойного и безопасного возвращения вынужденных переселенцев еще раз демонстрирует решимость Азербайджана для восстановления всех территорий, которые будут освобождены от армянской оккупации, для установления мира и развития.

(Автор: Вугар Иманов)

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