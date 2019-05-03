Когда чувства говорят без слов. Посвящается азербайджанским детям дождя (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На Площади фонтанов в Баку прошел первый Азербайджанский фестиваль аутистов, организованный общественным объединением "Реабилитация детей-аутистов" при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Фонда молодежи Азербайджана.

Главная цель фестиваля – интеграция людей с аутизмом в общество, просветительская деятельность среди населения для формирования инклюзивного общества.

"Səssiz duyğular" (чувства без слов) – так называется новая композиция Севиндж Тофиггызы, написанная на слова заслуженного деятеля искусств Баба Везироглу, и посвященная аутистам, сообщает Trend Life. В рамках фестиваля состоялась презентация видеоролика. Режиссер - Заки Багиров. В съемках принял участие заслуженный артист Бахрам Багирзаде.

Дети дождя - именно так принято называть детей с медицинским диагнозом аутизм. Это необычные дети: для них не существуют стандартные правила, они часто не понимают того, что делают их сверстники, потому что для них это неинтересно. Дети-аутисты повернуты внутрь своего мира: они не так играют, как обычные дети, не так открыты, как хотелось бы окружающим, они живут в своем мире. И развитие таких деток идет по особому пути: зачастую из них вырастают талантливые спортсмены, творческие личности, художники и поэты, но такое возможно только при поддержке и понимании взрослых.

Термин "аутизм" происходит от латинского слова "autos", что буквально означает "сам", в буквальном смысле, аутизм – это погружение в себя. Исходя из специальной литературы, аутизм определяется как психическое заболевание, связанное с ослаблением или полной потерей контактов с окружающей действительностью, глубоким погружением в мир исключительно личных переживаний и потерей стремления к общению с внешним миром. По данным медицинской статистики на одну тысячу детей приходится пять-шесть ребятишек-аутистов, причем аутизмом чаще страдают мальчики.

(Автор: Вугар Иманов)

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