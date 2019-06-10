В Баку пройдет Саммит дизайнеров Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском центре молодежи 16 июня 13:00 пройдет Azerbaijan Design Summit, сообщили Trend Life организаторы.

Azerbaijan Design Summit (Саммит дизайнеров Азербайджана) является местом встречи начинающих дизайнеров с профессиональными дизайнерами, которые добились успеха в этой области. На мероприятии будут проведены дискуссии на темы новшеств и нынешнего состояния в сфере дизайна, а также представлены неординарные идеи спикеров, участникам вручены подарки.

Спикеры:

Эркин Эргин. Выпускник факультета международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета. Как сценарист и актер принял участие в нескольких сериалах и фильмах. Работал копирайтером в Yellow, Shamans и рекламных агентствах. Снимался в рекламных роликах таких брендов как Bakcell, Volkswagen, Dominos и др. С 2009 года выступает как юморист – standup (TEDxBakı, Kamedi Şmamedi, Standup ARB TV, Stand-up Baku ATV v.). Любит рисовать карикатуры.



Ризван Багирли. Выпускник факультета международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета. Имеет 12 летний опыт работы в сфере дизайна. Работал в рекламном агентстве Organic Ogilvy графическим дизайнером и арт-директором в рекламном агентстве McCann Baku. Принимал участие в работе визуальной коммуникации отечественных и зарубежных таких как Coca-Cola, Unilever, Eti, Bakcell, MasterCard, Norm Sement, Gilan Holding, SOCAR. С 2018 года работает преподавателем по графическому и веб-дизайну в Code Academy, одновременно является арт-директором. Первый азербайджанец, получивший статус Adobe Certified Expert по Adobe Photoshop.

Эльнур Бабаев. Выпускник факультета промышленного дизайна Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Турция). Его работы удостоены многих зарубежных наград как в области графического дизайна, так и дизайна продукции. Социальные плакаты неоднократно были удостоены первого места на конкурсах в зарубежных странах и представлены более чем в 20 странах мира. Проект Safee вызвал резонанс во всем мире. Данный проект обсуждался на таких платформах как BBC, Mirror, Yahoo, 9gag.

Рамин Насиров. Соучредитель и организатор проекта Azerbaijan Design Award. Выпускник Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности. Сотрудничал с компаниями ISR Holding, Altes Group, C Hotels Group, Gilan Holding, Azersun Holding. Является автором дизайна брендов фруктовые соки Natura, оливковое масло Zeytun, гранатовый сок Saville, варенье и компоты Fruit & life, конфитюры и джемы Bizim tarla, готовые блюда Super Sun и т. д.

Айнур Исаева. Выпускница факультета художник-модельер Азербайджанской государственной академии художеств. С 2011 года является членом Союза художников Азербайджана. Ее работы были представлены в различных экспозициях, работала в рекламном агентстве 3Dost в качестве художника и графического дизайнера. Занимается каллиграфией и леттерингом.

Сабиха Ханде Танрыверди. Выпускница архитектурного факультета Измирского технологического института. Ее работы были отмечены наградами международных конкурсов, статьи опубликованы в архитектурных журналах. Сотрудничает с компанией Art Atelier Design Bureau, которая действует во многих странах, включая Азербайджан, Турцию, ОАЭ, Катар. Заняла первое место по проекту "Архитектура интерьеров" в Азербайджане.

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(Автор: Вугар Иманов)

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