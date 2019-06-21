В Баку представлена книга "8 дней в армянском плену" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась презентация книги Дурданы Агаевой "Erməni zindanında səkkiz gün" (8 дней в армянском плену) на азербайджанском языке, сообщает Trend Life.

Книга повествует о трагической судьбе 20-летней азербайджанской девушки, пережившей геноцид в Ходжалы и оказавшейся в плену у армян. Дурдана Агаева рассказывает о пережитых ею ужасах в армянском плену, чудовищных пытках и издевательствах, которым подверглась она и еще около 50 азербайджанских женщин, своей жизни после трагических событий в Ходжалы и страшном отпечатке, оставленном ими в судьбе и памяти. Она стала свидетельницей того, как двухлетний азербайджанский ребенок был расстрелян на ее глазах вместе с родителями, беременные женщины и старики были убиты штыками автоматов. Она испытывала непередаваемую боль из-за неспособности рассказать общественности о пережитых пытках, изнасилованиях и унижениях. Но она поняла, что, только делясь своей историей, она сможет обрести утешение и начать исцеление, и главное, в очередной раз донести до мировой общественности о Ходжалинском геноциде.

Депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева отметила, что книга была издана на русском языке в 2017 году при содействии вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и презентована в Москве в рамках международной информационной кампании и пропагандисткой "Справедливость к Ходжалы!". Было отмечено, что осуществляется целенаправленная и последовательная деятельность по признанию Ходжалинской трагедии как геноцида против мирного населения и доведению до мировой общественности всей правды об этом. 8 мая 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой стартовала международная информационная и пропагандистская кампания "Справедливость к Ходжалы!" и за прошедший период более чем в 70 странах были организованы различные мероприятия. Парламенты более 10 стран мира, Организация исламского сотрудничества, объединяющая в себе 57 стран, а также законодательные органы более 20 штатов США подтвердили, что Ходжалинская бойня является геноцидом.

"Erməni zindanında səkkiz gün" представлена на азербайджанском языке, а ранее была издана на турецком языке в Турции. Данное издание было подготовлено при содействии общественного объдинения "Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu" под руководством Ганиры Пашаевой, ОО "Regional Hüquqi və İqtisadi Maarifləndirmə", “TransEvroKom” и бизнесменов Вугара Аббасова и Наджмаддина Ташбагына.

Выступившие на мероприятии видные общественные деятели, депутаты Милли Меджлиса, представители кульутры, науки и творческой интеллигенции, среди которых были Адиль Алиев. Агиль Аббас, Айдын Гусейнов, Сахиб Алиев, Турал Ганджалиев, Эльчин Ахмедов, Фарид Джафаров. Гисмат Ибрагимов и другие отметили, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками против азербайджанского народа. Произошедший на глазах у всего мира 26 февраля 1992 года Ходжалинский геноцид, отличающийся своей жестокостью и беспощадностью, стал самой кровавой и незабываемой страницей этой захватнической политики. Это чудовищное злодеяние не только против Азербайджана, но и против всего человечества, но преступники до сих пор не понесли справедливое наказание. Несмотря ни на что, дух азербайджанского народа не был сломлен, и сегодня Азербайджан – это сильная, независимая и развивающаяся страна. Ни один павший за родные земли азербайджанец не будет забыт. Жертвы Ходжалы живут – в наших мыслях, наших поступках и наших сердцах. Азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией своих исконных земель, добьется восстановления территориальной целостности страны, все беженцы вернутся на свои родные земли, в свои дома, и тем самым справедливость восторжествует. Добиться торжества справедливости по отношению к Ходжалы – это не только наш долг перед памятью его жертв, но и обязанность всех людей, ответственных за будущее своих народов и мира в целом.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)



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