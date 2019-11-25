Готовится генеральный план Баку, планируется сформировать креативный центр (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел Форум азербайджанских дизайнеров, организованный Azerbaijan Digital Arts School (ADAS) и Graphic Design Azerbaijan (GDAZ) при поддержке Министерства культуры, сообщили Trend Life в центре.

Ведущая мероприятия, учредитель Baku Bloggers School Елена Сидоренко рассказала о форуме, отметив, что целью его проведения является развитие сектора дизайна в Азербайджане, обмен опытом профессионалов данной области, выдвижение идей для поиска креативных решений, обсуждение проблем и предложений.

На мероприятии была затронута тема недавнего включения города Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории "Дизайн", который также предоставит возможность на опыте столицы превратить регионы страны в творческие центры. За основу включение Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО были взят принцип "Три Т" – талант, технология и толерантность. Также было обсуждено создание Совета азербайджанских дизайнеров.

Выступивший на мероприятии заместитель руководителя аппарата Министерства культуры Азербайджана, заведующий отделом по вопросам международного сотрудничества и инновационного развития ведомства Васиф Эйваззаде отметил, что включение города Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО является историческим событием. Было отмечено, что в настоящее время Сеть насчитывает в общей сложности 246 городов. Она объединяет города, в основе развития которых лежит творчество, будь то музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература, медиа-искусство или гастрономия.

Сеть творческих городов ЮНЕСКО была создана в 2004 году для содействия развитию инноваций и креативности в качестве ключевых факторов устойчивого и инклюзивного развития городов. Творческие города ЮНЕСКО стремятся поставить творческие и культурные отрасли в основу своих планов развития и обмениваться передовым опытом.

Васиф Эйваззаде также отметил, что в дальнейшем предстоит работа в направлении формирования бренда города, что также окажет положительное влияние на увеличение туристического потока, сформируется платформа для обмена опытом с другими городами. Сейчас готовится генеральный план города, в будущем планируется сформировать креативный центр в Баку.

На форуме также выступили учредители известных компаний, графические дизайнеры, специалисты в сфере рекламы, которые поделились своими мнениями.

Форум азербайджанских дизайнеров (Azerbaijan Design Forum) проводится с 2015 года. Этот форум считается первым в республике форумом в сфере дизайна, который объединяет людей, работающих в этой сфере.

(Автор: Вугар Иманов)

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