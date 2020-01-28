В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась встреча педагогов школ города Баку с членами Общественного объединения участников Ленинградской блокады, проживающими в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Встреча была посвящена очередной годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 1944 года).

В страшные дни блокады погибло более миллиона ленинградцев. Была организована эвакуация почти двух миллионов человек. После снятия блокады в Ленинграде оставалось 560 тысяч жителей – в пять раз меньше, чем в начале блокады.

Участникам встречи был продемонстрирован документальный фильм "Последний день блокады Ленинграда". Блокадницы Нонна Эфендиева и Валентина Касумова поделились своими воспоминаниями о тех страшных днях.

Учащиеся Детского театра-студии "Гюнай" (руководитель Лариса Тарусова) представили тематическую творческую программу.

(Автор: Джани Бабаева)

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