Ушел из жизни азербайджанский писатель Фуад Бабанлы

БАКУ/Trend Life/ - 17 марта ушел из жизни азербайджанский писатель, драматург Фуад Бабанлы, сообщили Trend Life в близком окружении литератора.

Член Союза писателей Азербайджана, писатель, драматург, мастер спорта СССР по вольной борьбе Фуад Бабанлы родился 17 апреля 1945 года в городе Газах. В 1951-1961 годах проходил обучение в средней школе Газаха. В 1971 году окончил Азербайджанский политехнический институт (сейчас - Азербайджанский технический университет).

Литературную деятельность он начал в 1982 году. В 1995 году была издана его книга Tənha qalmayasan ("Не будь одиноким").

Известный драматург также является автором сценария телефильма Qanla yazılan gecə ("Ночь, написанная кровью"), посвященного трагедии 20 января 1990 года.

В 2015 году Фуад Бабанлы был удостоен литературной премии министерства культуры Азербайджана Qızıl Kəlmə ("Золотое слово"). Он является автором девяти книг.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)