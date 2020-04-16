От коронавируса скончался чилийский писатель Луис Сепульведа

БАКУ /Trend Life/ - В Испании от коронавирусной инфекции скончался чилийский писатель Луис Сепульведа, сообщает Trend Life со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сепульведа скончался в возрасте 70 лет в больнице города Овьедо, в которую был госпитализирован в конце февраля.

Луис Сепульведа - чилийский писатель, журналист, сценарист и кинорежиссёр, политический деятель и правозащитник.

Писатель приобрел мировую известность после публикации в 1989 году романа "Старик, который читал любовные романы". Роман многократно переиздавался и каждый раз становился бестселлером. С тех пор успех сопровождает книги писателя, они переведены на многие языки и получили многочисленные премии. Луис Сепульведа - обладатель многих литературных национальных и международных наград.

По мотивам книг Луиса Сепульведы снимались фильмы, некоторые из них отмечены премиями. Луис Сепульведа написал сценарий и снял несколько фильмов, один из которых получил в 2003 году приз за лучший документальный фильм Венецианского кинофестиваля.