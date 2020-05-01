Правительство Азербайджана заботится о безопасности и здоровье граждан – режиссер Ильгар Сафат

БАКУ /Trend Life/ - Правительство Азербайджана своевременно приняло все необходимые меры для предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19), сказал в пятницу Trend Life известный режиссер театра и кино, писатель Ильгар Сафат.

"Были приняты все необходимые и срочные меры для предотвращения распространения этой инфекции. И поэтому у нас нет такого массового распространения этого вируса, как мы видим в других странах. Правительство заботится о безопасности и здоровье граждан. Граждане должны соблюдать карантинный режим. Уклонение от выполнения рекомендаций - это очень легкомысленный подход, потому что люди просто не понимают всей серьезности ситуации. Это не игрушки, речь идет не только о здоровье тех людей, кто нарушает карантин, но и о безопасности окружающих, ведь они могут способствовать распространению вируса. Это не повод для шуток – к ситуации нужно отнестись со всей серьёзностью", - сказал режиссер.

Ильгар Сафат добавил, что период карантина он использует продуктивно.

"Советую всем, кто находится на самоизоляции, не относиться к этому времени, как к потерянному, а максимально продуктивно и рационально его использовать. Делать то, на что раньше просто не хватало времени. Я эффективно использую это время, сконцентрировался на работе над книгами, общении с семьей, ребенком. У меня этот период проходит очень продуктивно – закончил роман, над которым долго работал, также приступил к новой книге. Есть готовые киносценарии, планы театральных постановок, которые ждут своего часа", - сказал он.

(Автор: Джани Бабаева)