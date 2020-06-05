Скончался актер легендарной команды КВН "Парни из Баку": Он был солнечный человек! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Скончался актер легендарной команды КВН "Парни из Баку" Рауф Аскеров, сообщил Trend Life актер этой команды, телеведущий, руководитель департамента телеканала ATV Вадо Коровин. Причиной смерти стал инсульт.

"Рауф скончался в мае, но я только сегодня узнал от моего друга из США. Из-за пандемии коронавируса даже не смогли его достойно похоронить. Рауф был очень замечательный, добрый, честный, щедрый, талантливый и солнечный человек. Наверное, не случайно, когда он в 90-х уехал из Баку, стал жить в Солнечногорске. Помните, был один номер в 1992 году, когда мы стали чемпионами - он воплотил образ тети и выступал в женском платье. Так вот – это платье было из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя", в котором играл Александр Калягин (ред. -смотреть выступление с 6-й минуты). Рауф навсегда останется в наших сердцах. Allah rəhmət eləsin!", - сказал Вадо Коровин.

"Парни из Баку" (азерб. Bakılı oğlanlar) - чемпионы сезона 1992 года, вице-чемпионы сезона 1993 года, обладатели летнего кубка 1995 года, победители Турнира Десяти в 2000 году (чемпионы XX века).

(Автор: Вугар Иманов)