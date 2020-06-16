Те, кто не верит в опасность коронавируса – враги своим семьям – заслуженная артистка Нахида Оруджева

БАКУ /Trend Life/ - В то время как государством проводятся все меры по предотвращению массового распространения коронавируса, нарушители карантина сводят на нет все усилия, не ценят героический труд врачей, сказала сегодня Trend Life актриса Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженная артистка Нахида Оруджева.

"Как можно не верить в опасность, которую представляет собой коронавирус, когда весь мир столкнулся с этой ужасной проблемой, есть миллионы зараженных, сотни тысяч жертв, простаивают многие отрасли, происходит экономический упадок и ухудшение социального положения людей? В последние недели в стране резко выросло количество заражённых и летальных исходов, ежедневно в соцсетях выкладываются статусы о смерти людей, ставших жертвами коронавируса. Среди творческих людей тоже есть зараженные и перенесшие эту опасную болезнь. А некоторые по-прежнему не верят в эту опасность, нарушают карантин. Уже и не знаешь, что говорить подобным людям. Они сами враги себе, своим семьям, близким и родным! Они сами себя не уважают и не любят, а также не любят своих близких и родных, раз подвергают их опасности. Сколько мы видели, как уже из больничной палаты люди говорят, что не верили в опасность коронавируса. У человека должны быть гражданское сознание и социальная ответственность. Это же происходит не только в Азербайджане, но и все человечество борется с коронавирусом, и к этому надо относиться со всей серьёзностью", - отметила Нахида Оруджева.

По словам актрисы, только совместными усилиями общества, выполнением предписаний и требований Оперативного штаба при Кабинете министров и соответствующих государственных структур можно победить эту беду.

"Пандемия самым непосредственным образом ударила по нам – творческим людям. Мы остались без сцены. Конечно, идут онлайн-спектакли из архивов, мы общаемся со зрителями, но все это не то…Театр – это живое общение актера и зрителей. Мы, актеры, живем исключительно благодаря родной сцене театра. Мы с трудом находим силы сидеть дома, и ждем скорейшего завершения карантина", – добавила Нахида Оруджева.

(Автор: Вугар Иманов)