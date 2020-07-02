Ведь они могут быть носителями вируса… - заслуженный артист Джахангир Гурбанов

БАКУ /Trend Life/ - Карантинные меры приняты не просто так, а с учетом сложившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса, сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, солист Государственного академического театра оперы и балета, замначальника Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова майор Джахангир Гурбанов.

"Строго следуя требованиям карантина, мы защищаем не только себя, но и своих близких. Например, члены моей семьи выходят из дома только в случае крайней необходимости. Покидая дом, мы соблюдаем все требования карантина, и возвращаясь, выполняем все санитарно-гигиенические нормы. Каждый должен думать не только о себе, но и о своих близких. Да, возможно, представители молодого поколения, у которых крепкий иммунитет, не так подвержены риску заболеть, но ведь они могут быть носителями вируса. Если болезнь не коснется молодых, то люди преклонного возраста в группе риска. Наш долг заботиться о старшем поколении", - сказал он.

Говоря о том, что в отношении нарушителей карантинного режима предусмотрены штрафы, заслуженный артист добавил, что, может быть, хотя бы это подвигнет людей, не думающих о своем здоровье, придерживаться правил.

(Автор: Джани Бабаева)