Отправьте меня на фронт, а не в тыл… - директор Азербайджанского лезгинского театра Фаиг Гардашов

Социум 8 октября 2020 13:46 (UTC+04:00)
Отправьте меня на фронт, а не в тыл… - директор Азербайджанского лезгинского театра Фаиг Гардашов

БАКУ /Trend Life/ - Вооруженные силы нашей страны не стреляют в мирное население, хотя вражеская сторона целенаправленно обстреливает мирных жителей, сказал Trend Life директор Гусарского государственного лезгинского драматического театра, заслуженный работник культуры Азербайджана Фаиг Гардашов.

"Мы хотим, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы флаг Азербайджана развевался в Шуше, Ханкенди, на всей территории Нагорного Карабаха. Пусть армянские захватчики знают, что азербайджанский народ, граждане страны защитят свою Родину и освободят наши земли от оккупантов.

Азербайджан придерживается принципов гуманизма, Вооруженные силы нашей страны не стреляют в мирное население, хотя вражеская сторона целенаправленно обстреливает мирных жителей, целится в гражданские объекты, находящиеся далеко от зоны боевых действий. Азербайджанские военнослужащие – доблестные и отважные они воплотят свою священную миссию, освободят наши земли от оккупантов", - сказал Гардашов.

Директор театра отметил, что жители Гусарского района хотят сражаться за Родину, чтобы полностью освободить азербайджанские земли от оккупации.

"Мы в любую минуту готовы быть рядом с нашей армией. Из Гусарского района есть добровольцы – лезгины. Сам тому свидетель, как они говорили - если отправляете меня на фронт, то в зону боевых действий, а не в тыл. Они хотят сражаться за Родину, проявить доблесть, чтобы полностью освободить азербайджанские земли от оккупации, чтобы после стольких лет беженцы и вынужденные переселенцы вернулись в свой очаг. Мы хотим раз и навсегда покончить с оккупацией наших земель. Азербайджан наша Родина, и наш долг ее защищать, наш долг вернуть Карабах. Мы полностью поддерживаем политику Президента Азербайджана Ильхама Алиева", - подчеркнул он.

Фаиг Гардашов добавил, что Азербайджан хорошо известен в мире как толерантная и мультикультуральная страна.

"Здесь всесторонне охраняется и развивается культура малочисленных народов и национальных меньшинств. Культура проживающих в Азербайджане малочисленных народов является составной частью культуры Азербайджана. И это очень важно, и показывает отношение государства. Наша культура пропагандируется – вот сами посудите, нужен был лезгинский театр – его открыли, нужны были Дома культуры, клубы – они есть. Я могу сказать, что все народы, проживающие в Азербайджане, живут сплочено и дружно", - подытожил он.

Отметим, что Гусарский район расположен на севере Азербайджана, населённый преимущественно этническими лезгинами.

(Автор: Джани Бабаева )

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