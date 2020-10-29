Это не случайности, а преднамеренное убийство армянами мирного населения на территории Азербайджана – певец из России

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский исполнитель, участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России Эмиль Кадыров, живущий в Москве, призвал мировую общественность остановить агрессию Армении, которая обстреливает ракетами мирные города Азербайджана, сообщает Trend Life.

"Опять погибли мои соотечественники, маленькая девочка в их числе", - говорится в публикации музыканта на его странице в социальной сети.

Музыкант отмечает, что город Барда находится вдалеке от зоны военных действий. Все это не случайности, а преднамеренное убийство Арменией мирного населения на территории Азербайджана, пишет Кадыров.

Напомним, что 27 и 28 октября ВС Армении подвергли ракетным обстрелам территорию Бардинского района Азербайджана. Во время обстрелов погибли 26 и ранены более 75 мирных жителей.

(Автор: Джани Бабаева)