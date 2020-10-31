Азербайджанский ребенок ищет на развалинах дома родителей: Очень скучаю по маме и папе … (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Я – Гусейн, я – Захра, я – Бахтияр, я – Севиль, я – потерял свое детство… С того дня не вижу отца и матери, хотя бабушка говорит, что они придут. Очень жду и везде ищу их…Я всегда был с мамой, но нашего дома больше нет, он разрушен. Дедушка говорит, что отец отправился построить новый дом, и когда я вырасту, буду жить в этом доме. Но я не хочу новый дом, хочу только увидеть своих маму и папу. Каждый вечер, когда бабушка укладывает меня спать, я плачу, очень скучаю по маминому запаху, хочу уснуть, взяв ее за руку и слыша ее голос. Мама, где ты?..

Этот видеоматериал – голос безвинных детей, которые потеряли родителей в результате армянского террора….

На протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, в результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе своих оккупационных сил с территории Азербайджана. Весь мир знает о Ходжалинском геноциде, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими фашистами были зверски убиты 613 мирных граждан.

Начиная с 27 сентября этого года ВС Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции и резолюции Совета безопасности ООН, требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, умышленно беря на прицел мирное население Азербайджана, наносят ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам страны. В результате военных преступлений Армении есть уже более 90 погибших, среди которых 10 детей, 27 женщин, около 400 раненых, имеются многочисленные разрушения гражданских объектов, жилых домов, школ и детских садов.

В частности, в результате ударов армянских ВС баллистическими ракетами 4, 11 и 17 октября по Гяндже, второму по величине городу Азербайджана, погибли 26 человек, в том числе 10 женщин и 6 детей, еще 138 человек получили ранения. 28 октября в результате ударов кассетными бомбами по центру Барды погиб 21 человек, включая 5 женщин, а 70 человек, в том числе восемь детей и 15 женщин, получили ранения различной степени тяжести. Объектам городской гражданской инфраструктуры, жилым зданиям, памятникам истории и культуры, а также транспортным средствам нанесен значительный ущерб.

Для пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны ВС Азербайджана ведут освободительную борьбу по восстановлению территориальный целости страны, в результате чего уже освобождены города и села Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Ходжавендского, Губадлинского районов.

(Автор: Вугар Иманов)