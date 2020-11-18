Защитим леса Карабаха от экологического террора армян (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Общереспубликанское молодежное движение "DAVAM" приступило к реализации международной кампании "Qarabağ meşələrini qoruyaq!" (Защитим леса Карабаха!). Об этом сказал на мероприятии в пресс-центре АМИ Trend председатель "DAVAM" Нихад Аллахъяр.

Нихад Аллахъяр напомнил, что президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали трехстороннее заявление, в котором в том числе прописан график возвращения Азербайджану оккупированных районов. Однако армяне, покидающие районы Азербайджана, совершают один за другим акты вандализма – поджигают дома, леса, тем самым нанося огромный ущерб флоре и фауне региона.

"Начав кампанию "Защитим леса Карабаха!", мы хотим довести до внимания мировой общественности, соответствующих международных организаций информацию об этом экотерроре. Пользуясь возможностью, хочу обратиться к общественности Азербайджана, нашей молодежи делиться в соцсетях публикациями по данной теме под хэштегом #StopArmenianEcoTerrorism. Мировая общественность, международные организации, занимающиеся защитой экологии и окружающей среды, должны быть проинформированы об экологическом терроре со стороны армян, об умышленном нанесении ими вреда окружающей среде, уничтожении флоры и фауны в районах Азербайджана", - сказал он.

Общереспубликанское молодежное движение "DAVAM" подготовило иллюстрационные постеры, свидетельствующие об экотерроре армян. Они будут представлены, наряду с другими материалами, в социальных сетях.

Также молодежное движение "DAVAM" направит соответствующие письма в ООН и 16 странам-членам (Германия, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания и Швеция) одной из фракций Европейского парламента - "Зелёные - Европейский свободный альянс".

Отметим, что в рамках кампании с 21.00 16 ноября на социальных платформах Facebook, Twitter и Instagram под хэштегом #StopArmenianEcoTerrorism публикуются материалы по данной теме.

Члены правления молодежного движения "DAVAM" Сабир Рустамов и Рейхан Джамалова рассказали на мероприятии об ущербе, который армяне наносят окружающей среде, а также о ходе реализации и расширении кампании "Защитим леса Карабаха!".

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)