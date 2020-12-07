Рамиз Джафаров возвысился до вершины шехидства, оставив после себя прекрасную память - пятерых детей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 28 лет своей жизни заместитель командира воинской части Сил специального назначения, полковник-лейтенант Рамиз Джафаров посвятил службе Отчизне. Он героически погиб 5 ноября 2020 года в боях за освобождение от армянских оккупантов города Шуша, сообщает Trend Life.

Рамиз Джафаров выходец из Масаллинского района, родился в 1974 году. Стать военным, служить на благо Родины – было его предназначением, которое он воплотил в жизнь…

Рамиз Джафаров с красным дипломом окончил Военное училище имени Джамшида Нахичеванского (сейчас - Военный лицей имени Дж. Нахчыванского). Участвовал в военных учениях в Турции и России.

Храбрым, отважным, бесстрашным, истинным патриотом – таким запомнят его все, кто был с ним знаком. Боевые товарищи помнят его как скромного человека, прекрасного друга, который всегда готов был протянуть руку помощи. А его безграничная любовь и преданность Родине служат всем нам только примером. Рамиз Джафаров участник Апрельских боев 2016 года.

"Орел" - военное прозвище Рамиза Джафарова, и, как настоящий орел, он защищал свою Отчизну.

Рамиз Джафаров возвысился до вершины шехидства, оставив после себя прекрасную память - пятерых детей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)