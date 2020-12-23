Азербайджанские солдаты танцуют "Яллы" на Джыдыр дюзю в Шуше, звучит "Баяты Шираз" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Для азербайджанских солдат, несущих службу в освобожденной от армянских оккупантов древнем азербайджанском городе Шуша, на Джыдыр дюзю, прошел концерт, сообщает Trend Life. Прозвучали народные песни, солдаты вместе дружно исполнили азербайджанский народный танец "Яллы", прозвучал мугам "Баяты Шираз" и другие композиции.

Легендарная Джыдыр дюзю (поле для скачек) в Шуше с ее неповторимой и уникальной природой находится на краю головокружительной пропасти Дашалты и известной крутой лестницы "гырх пиллекян" (сорок ступеней), ведущей к реке Дашалты. Здесь раньше соревновались знаменитые Карабахские скакуны. Соревнования на этом поле устраивали несколько веков, здесь можно было увидеть лучших карабахских коней, что привлекало не только местных жителей, но и зарубежных путешественников. Эта местность была также излюбленным местом для художников, которые запечатлели ее в своих работах.

Напомним, что после более 28 летней армянской оккупации Шуша освобождена 8 ноября.

(Автор: Вугар Иманов)