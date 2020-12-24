Трогательные моменты встречи детьми своих отцов-героев Карабахской войны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life очень трогательное видео, как в Азербайджане дети встречают отцов, вернувшихся со второй Карабахской Отечественной войны! Глядя в сияющие внутренним светом глаза детишек, понимаешь, как выглядит настоящее, неподдельное счастье!

Дети очень любят своих пап, потому что они всегда добрые, играют и дурачатся с ними, покупают подарки, не ругают, как мама. Поэтому дети особенно скучают по ним, когда их долго нет рядом. И все прекрасно представляют, как чувствует себя ребенок, отец которого отправился на войну. Пусть некоторые дети еще малы и не вполне понимают, куда делся папа, но малыш всё равно будет скучать и тосковать без его крепких объятий, а повзрослев и узнав о войне, осознает всю ценность родного человека. А как скучают отцы вдали от своих малышей?! Сложно представить. Но иногда такая разлука ни от кого не зависит, это просто необходимость, которую невозможно избежать. Сегодня она называется - защищать и освобождать Родину от армянских оккупантов.

И вот, наконец, настал тот самый момент, когда папы снова могут обнять своих самых маленьких и уже взрослых детей. Всем мальчикам и девочкам из этих роликов неслыханно повезло. Их отцы вернулись целыми и невредимыми, но есть и те, к огромному сожалению, кто так и не увидит своих отцов-шехидов…Светлая память шехидам! Вечная слава героям!

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)