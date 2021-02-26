Что такое печаль? Участница "Евровидения" посвятила проект памяти шехидов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная певица, представительница Азербайджана на международном конкурсе "Евровидение-2018" Айсель Мамедова (AISEL) представила в социальной сети музыкальный проект "Kədər nədir?" ("Что такое печаль?"), сообщает Trend Life.

Проект "Kədər nədir?" посвящен светлой памяти шехидов. Видеоролик отражает террор вооруженных сил Армении, когда в ходе Второй Карабахской войны было обстреляно мирное население и погибли невинные жители, в том числе и дети…

Музыка и слова композиции "Kədər nədir?" написаны AISEL, а аранжировку и звукозапись осуществил Эмин Карим (STKHA). В трогательной композиции в исполнении Хайяма Мамедова слушатели слышат звуки кяманчи, а мугам на слова Вагифа Кехризли исполняет Орхан Гусейнли.

Арт-директор проекта - Ситара Ибрагимбейли, монтажеры - Дадаш Мусаев и Юрий Жалин, оператор - Азад Али.

Отметим, что в ходе Отечественной войны армянские агрессоры, грубейшим образом нарушив нормы и принципы международного права, в том числе Женевские конвенции от 1949 года и дополнительные протоколы к ним, резолюции и постановления Совета безопасности ООН, намеренно взяв на прицел мирное население, подвергли интенсивному обстрелу азербайджанские города и населенные пункты, в том числе находящиеся далеко за пределами зоны боевых действий, среди которых были Гянджа, Барда, Тертер, Нафталан и т.д. В результате этих обстрелов из тяжелых артиллерийских и ракетных систем 100 мирных жителей были убиты, 416 ранены.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)