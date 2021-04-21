От коронавируса скончался известный азербайджанский актер Алескер Гурбаналиев
БАКУ /Trend Life/ - От коронавируса скончался ведущий актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя Алескер Гурбаналиев, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.
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