В Баку почтили память Анара Мамедханова. Прошло 10 лет... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Десять лет без Анара Мамедханова... Семья, близкие и друзья сегодня посетили могилу Анара Мамедханова, чтобы почтить память известного общественного деятеля, легендарного капитана команды КВН "Парни из Баку", сообщает Trend Life.

Анар Джамал оглу Мамедханов родился 20 июля 1970 года в Баку. Окончил школу №160, затем - механико-математический факультет Бакинского государственного университета. Мамедханов – капитан легендарной команды КВН "Парни из Баку". Под его руководством "Парни из Баку" стали чемпионами 1992 года, финалистами 1993 года, обладателями Летнего кубка 1995 года, и наконец, победителями турнира 10 лучших команд в 2000 году – чемпионами XX века.

Анар Мамедханов избирался депутатом парламента Азербайджана три срока подряд - в 1995, 2000 и 2005 годах, был профессором Евразийской академии радио и телевидения. Создал и возглавил компанию ULTRA Production, которая занималась производством фильмов на патриотическую тему.

Скончался 23 апреля 2011 года на 41-м году жизни в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности и ишемической болезни сердца.

(Автор: Вугар Иманов)